Hadi len oradan Emin Çölaşan!

AK Parti ile ilgili bugüne kadar ileri sürdüğü pek çok iddiayı yalayıp yutmak zorunda kalan Emin Çölaşan, şimdi de iktidarın Türkiye'yi dış politikada çuvallattığı herzesini yumurtladı. Çölaşan, Sözcü'deki yazısında, dış politikanın "d"sinden anlamamasına rağmen, uzman edalarına bürünüp özetle şunları kaydetti:

"(...) Her konuda olduğu gibi dış politikada da acayip olaylar yaşıyoruz.

Örneğin adına Mevlüt Çavuşoğlu denilen, diplomasiyi bile parti siyasetine alet eden bir Dışişleri Bakanı var.

Recep Tayyip'in dış politikadaki parti komiseri.

Ancak onun pek çok görevini Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın üstleniyor!

Görevi olmadığı halde son olarak Ukrayna gezisi yaptı, Zelenski ile kendisi masaya oturdu.

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Yeni atanan büyükelçilerin çoğu eski ve yeni AKP'lilerden oluşuyor.

Bildiğimiz kadarıyla, şu anda 20 büyükelçi onların eski milletvekili, kayıtlı üyesi.

Hiçbiri diplomat değil, partiden torpilli.

(...)

Allah rızası için söyleyin böylesine çuvallayan bir dış politika olur mu?

Türkiye Cumhuriyeti böyle küçültülür mü?"