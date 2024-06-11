  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Katil İsrail, Batı Şeria'da soykırım yapıyor

Suriyeliler 'bayramlaşmaya gidiyor' yalanı! Hatay Valiliği açıklama yaptı

Afrika'da Çin'e madencilik şoku! Askıya aldılar

Emekli maaşları bayram öncesinde hesaplara yatacak mı? Emekli maşları ödenme tarihi

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'dan Hamas'a çağrı

Altın ve gümüş piyasalarına dair yeni gelişme: Maden sahası yenilendi ama çıkarılamıyor! Hazine dolu

Neler oluyor? Koç Holding batıyor mu?

İranlılar sonunda bunu da yaptı! Türkiye'yi kazıklamaya başladılar, gerçekten olacak iş değil

İtalyanlardan şok itiraf: Lobi faaliyetlerimiz sonuç vermedi, otomobil devi Türkiye'yi seçmek üzere

Türk savaş gemisi Japonya sularına girdi! O ülke İHA'larını apar topar bölgeye yolladı
Medya Hadi gidin işinize be! O sandığı kafanda parçalarlar
Medya

Hadi gidin işinize be! O sandığı kafanda parçalarlar

Yeniakit Publisher
2024-06-11 11:35:00 -
Hadi gidin işinize be! O sandığı kafanda parçalarlar

Tunca Bengin, Milliyet'teki köşe yazısında PKK’nın Suriye kolunun seçim girişimlerini değerlendirdi. Türkiye’nin kararlı duruşu karşısında ABD’nin geri adım attığını belirten Bengin, bu seçimin yapılma ihtimalinin zaten düşük olduğunu ifade etti. Türkiye’nin sandık kamuflajlı özerklik adımlarına izin vermeyeceğini vurgulayan Bengin, özetle şunları kaydetti:

Tunca Bengin, Milliyet'teki köşe yazısında PKK’nın Suriye kolunun seçim girişimlerini değerlendirdi. Türkiye’nin kararlı duruşu karşısında ABD’nin geri adım attığını belirten Bengin, bu seçimin yapılma ihtimalinin zaten düşük olduğunu ifade etti. Türkiye’nin sandık kamuflajlı özerklik adımlarına izin vermeyeceğini vurgulayan Bengin, özetle şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu, seçim girişimi, sandık- mandık numarasıyla aklınca bir şeyler denemeye yeltendi..Bu bağlamda da teröristbaşları günlerce atıp tuttu...Türkiye’nin kararlı duruşu karşısında kendisini gazlayan sahibi ABD tornistan yapıp şartların uygun olmadığını söylerken bile terör örgütü PKK/PYD’nin ele başı ne diyordu? “ABD’nin açıklamaları Türkiye’nin tepkisine karşılık diplomatik manevra...Biz bu seçimleri kimseye sormadan serbestce yapacağız.”

Sonuç malum, yapamadılar. Şimdi de ne zırvalıyorlar? Ağustos’a erteledik...Mayıs’tı Haziran oldu, sıra Ağustos’ta... Bu seçimin yapılma ihtimali çok düşüktü zaten. Doğrudan Türkiye’nin angajmanı söz konusu, müdahale gündemdeydi...Dolayısıyla bu işler ertelendi diye başlar sonunda yapılamaz ya da uygulanamaz hale gelir. Barzani’nin 2017’de Irak’ın kuzeyinde yaptığı oldu bitti denemesi referandumla, Irak Kürdistan  Bölgesel Yönetimi’nin  bağımsızlığı  için atmaya çalıştığı adımlardaki fiyasko gibi... TSK sınır hattında 15 günlük tatbikatla neler olabileceğini uyarmış, onlarda bu saçmalığı unutmuşlardı. O zaman da Barzani’yi gazlayan ABD,Türkiye’nin şakasının olmadığını görünce bugün olduğu gibi “şartlar uygun değil” diyerek sözde “bakın bende karşıyım” havasındaydı... (...)"

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23