Hadi gidin işinize be! O sandığı kafanda parçalarlar

Tunca Bengin, Milliyet'teki köşe yazısında PKK’nın Suriye kolunun seçim girişimlerini değerlendirdi. Türkiye’nin kararlı duruşu karşısında ABD’nin geri adım attığını belirten Bengin, bu seçimin yapılma ihtimalinin zaten düşük olduğunu ifade etti. Türkiye’nin sandık kamuflajlı özerklik adımlarına izin vermeyeceğini vurgulayan Bengin, özetle şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu, seçim girişimi, sandık- mandık numarasıyla aklınca bir şeyler denemeye yeltendi..Bu bağlamda da teröristbaşları günlerce atıp tuttu...Türkiye’nin kararlı duruşu karşısında kendisini gazlayan sahibi ABD tornistan yapıp şartların uygun olmadığını söylerken bile terör örgütü PKK/PYD’nin ele başı ne diyordu? “ABD’nin açıklamaları Türkiye’nin tepkisine karşılık diplomatik manevra...Biz bu seçimleri kimseye sormadan serbestce yapacağız.”

Sonuç malum, yapamadılar. Şimdi de ne zırvalıyorlar? Ağustos’a erteledik...Mayıs’tı Haziran oldu, sıra Ağustos’ta... Bu seçimin yapılma ihtimali çok düşüktü zaten. Doğrudan Türkiye’nin angajmanı söz konusu, müdahale gündemdeydi...Dolayısıyla bu işler ertelendi diye başlar sonunda yapılamaz ya da uygulanamaz hale gelir. Barzani’nin 2017’de Irak’ın kuzeyinde yaptığı oldu bitti denemesi referandumla, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlığı için atmaya çalıştığı adımlardaki fiyasko gibi... TSK sınır hattında 15 günlük tatbikatla neler olabileceğini uyarmış, onlarda bu saçmalığı unutmuşlardı. O zaman da Barzani’yi gazlayan ABD,Türkiye’nin şakasının olmadığını görünce bugün olduğu gibi “şartlar uygun değil” diyerek sözde “bakın bende karşıyım” havasındaydı... (...)"



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