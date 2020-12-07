‘Hadi dava açın bana’ deyip hodri meydan çekti! İBB bir buçuk yıl kasten yapmadı

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ile yayınlanan Manşetlerin Dili programına gazeteci Recep Yeter konuk oldu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunan Yeter, İmamoğlu'na 'hodri meydan' dedi.

‘Hadi dava açın bana'

28 Ekim 2020'de hizmete giren Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosuyla ilgili konuşan Yeter, metro hattının bir buçuk yıl bilinçli olarak hizmete açılmadığını söyledi. İnsanları tıklım tıklım otobüslere mahkum eden İmamoğlu'nun bunu kendisini yapmış gibi göstermek için uyguladığı bir politika olduğunu söyledi. STK'lara İmamoğlu'na dava açılması için çağrıda bulunan Yeter, CHP'li belediye başkanının "Milletin canına kast etme suçu" işlediğini söyledi.