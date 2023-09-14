Hadi çıkın şimdi bakalım! Hanefi Avcı ve Sabri Uzun’a bomba çağrı

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Hanefi Avcı ve Sabri Uzun hakkında verilen karar da masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

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Canan Kaftancıoğlu'nu, Selahattin Demirtaş'ı savunmak için çıkıyorsunuz, konuşuyorsunuz. E buyurun şimdi Sezgin Tanrıkulu'nun gerek orduya gerek polise yönelik hakaretleri var. Buyursunlar, çıksınlar...

Ki Sezgin Tanrıkulu'nun ben geçmiş yıllarda yapılan yanlışları söylemesine itiraz etmem. Bir tarihte, olabilir... Nasıl ki 12 Eylül darbesi Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapılmışsa ve bu yanlışsa, bizim bu yanlışa eyvallah etmemiz mümkün değilse, tabii ki söylensin.

Ama sen Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu yanlışlarını söyleyip PKK'nın vahşice işlediği o suçları, yaşlı, kadın, çocuk demeden bombalı saldırılarla, şehrin ortasında çöp kutusuna bomba koyup patlatan PKK'ya tek kelime edemiyorsan, ahlaksızsın!