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Gündem Hadi CHP’liler hadi görelim sizi! Bu çağrıyı Erdoğan yapsa ne olurdu?
Gündem

Hadi CHP’liler hadi görelim sizi! Bu çağrıyı Erdoğan yapsa ne olurdu?

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır yaptığı açıklamada "CHP'li kadınlar bereketlidir. Sizden en az 6 çocuk bekliyorum, biz 6 okçuyuz. Ben 3 tane yaptım 3 tane de bekliyor." ifadelerini kullandı. Bu açıklama akıllara "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neslin devamı için yaptığı 3 çocuk çağrısına salya akıtanlar bu sözlere nasıl bir tepki verecek?" sorusunu getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 15:11:00 -

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, partili kadınlara yönelik 'çocuk' çağrısında bulundu.

Bakır yaptığı açıklamada "CHP'li kadınlar bu yağmur kadar bereketlidir. Kadın kollarıma teşekkür ediyorum. Biz Gazi Mustafa Kemal'in evlatları olarak aydınlık geleceği birlikte inşa edeceğiz. En az 6 çocuk bekliyoruz biz 6 okçuyuz. Ben 3 tane yaptım 3 tane de bekliyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a salya akıtanlar ne yapacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vatandaşlara neslin devamı için sık sık 3 çocuk çağrısı yapıyor.

CHP'li Deniz Bakır'ın 6 çocuk çağrısı akıllara "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neslin devamı için yaptığı 3 çocuk çağrısına salya akıtanlar bu sözlere nasıl bir tepki verecek?" sorusunu getirdi.

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