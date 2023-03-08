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Siyaset Hadi bu krizi de aşın bakalım! Saadet'ten HDP açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanı adayımız karar verir
Siyaset

Hadi bu krizi de aşın bakalım! Saadet'ten HDP açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanı adayımız karar verir

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP masaya gelemez." sözlerine, "HDP'nin masaya gelip gelmeme hususu sayın Cumhurbaşkanı adayının değerlendirmesiyle, kararıyla mümkün olacaktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 02:30:00 - 2023-03-08 02:55:28
Hadi bu krizi de aşın bakalım! Saadet'ten HDP açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanı adayımız karar verir

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "CHP, HDP'yle görüşebilir ama masaya getiremez" sözlerine ilk itiraz Saadet Partisi'nden geldi.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Habertürk TV canlı yayınına katıldı.

Akşener'in HDP açıklamasının sorulduğu Aydın, "Sayın Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanı olarak 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Pek tabii olarak, yarından itibaren -şu anda planlanıyor- her kesimi, siyasi partileri, STK'ları ziyaret edecek. Bu siyasi partilerden birisi de HDP'dir. Elbette ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur" dedi.

HDP'yi böyle savundu!

HDP savunuculuğu yapan Aydın, "HDP'nin talep edeceği şeyler ülkede özgürlüktür, adalettir, refahtır" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"HDP bakanlık isteyebilir mi?" sorusuna da cevap veren Aydın, şöyle konuştu: Olacaksa onlar da konuşulur ama masaya gelip gelmeme hususu Sayın Cumhurbaşkanı adayının değerlendirmesiyle, kararıyla mümkün olacaktır.

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