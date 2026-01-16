Hademelikten yöneticiliğe: Üniversitede sahte diploma skandalı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan bir personelin, üniversitenin bilgi sistemlerine izinsiz giriş yaparak akademik kaydını sahte biçimde oluşturduğu ve bu kayıt üzerinden diploma aldığı ileri sürüldü. İddiaya göre söz konusu işlem, kişinin idari bir pozisyona atanmasının da önünü açtı.

İDDİALARIN MERKEZİNDE DİJİTAL SİSTEMLER VAR

Üniversite kaynaklarına yansıyan bilgilere göre şüpheli, kendisini üniversite sınavını kazanmış ve eğitimini tamamlamış gibi gösteren kayıtlar oluşturdu. Bu kayıtlar üzerinden düzenlenen sahte diploma sayesinde, hademelik görevinden mali işler koordinatörlüğü benzeri bir idari pozisyona yükseldiği iddia ediliyor. Olay, iç denetim ve ihbarlar sonrasında ortaya çıktı.

PERSONEL AÇIĞA ALINDI, İNCELEME BAŞLATILDI

Gelişmeler üzerine ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Çanakkale’deki üniversitede yürütülen inceleme sürecinde, bilgi güvenliği, personel atamaları ve akademik kayıt sistemleri mercek altına alındı. Benzer olayların Türkiye’de daha önce de gündeme gelmesi, dijital altyapı güvenliğini yeniden tartışmaya açtı.

ÜNİVERSİTEDEN MESAJ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yetkili ve bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulduğu duyuruldu. Açıklamada, usulsüzlüğe karışanlar ile görevini ihmal edenler hakkında en ağır idari yaptırımların uygulanacağı, gerekli görülmesi halinde adli mercilere suç duyurusunda bulunulacağı vurgulandı. Üniversite yönetimi, sürecin şeffaflıkla yürütüleceğini belirtti.