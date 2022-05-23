Haddinizi bilin edepsizler! Yunan-ABD'den ortak küstahlık

Melih Altınok, ABD Kongresi'nde Türkiye'ye karşı düşmanca ifadeler kullanan Yunan Başbakanı Miçotakis ve onu ayakta alkışlayan Kongre üyelerini yerden yere vurdu. Altınok, "Müttefikimiz olan bir ülkenin kongresindeki bu coşku gerçekten izaha muhtaç" ifadelerini kullandığı Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Yunan Başbakanı Miçotakis ABD Kongresi'nde Türkiye'ye karsı düşmanca ifadeler kullandı.

Türkiye'yi Ege'deki ve Kıbrıs'taki hukuki varlığına karşı tehditler savurdu.

Kamala Haris dahil tüm Kongre Yunan Başbakanın bu saldırganlığını ayakta alkışladı.

Ama ne tezahürat, izlemelisiniz...

Acaba Yunanistan ABD'deki lobi çalışmalarını abarttı mı?

Yoksa Büyük Birader, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girişine itiraz etmesine karşı Yunanistan piyonunu oynamaya mı kararlı?

Zira "Müttefikimiz" olan bir ülkenin kongresindeki bu coşku gerçekten izaha muhtaç.

Baksanıza, Miçotakis bile "Yunanistan'da bu kadar alkış almadım" diye espri yapıyor."