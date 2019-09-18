0553 313 94 23

Haddini iyice aştı! Anastasiadis'tan küstah Türkiye açıklaması

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarfetti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj faaliyetlerinin "yasa dışı" olduğunu ifade eden Anastasiadis, müzakerelerin yeniden başlaması için sondaj faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini söyledi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 19:46
Haddini iyice aştı! Anastasiadis'tan küstah Türkiye açıklaması

Güney Kıbrıs'ta Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70’inci kuruluş yıldönümü resepsiyonunda bir konuşma yapan Nikos Anastasiadis, gündemi değerlendirdi. Rum lider, müzakerelerin yeniden başlaması için Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin sona erdirmesi gerektiğini savundu.

"Türkiye'nin faaliyetleri yasa dışı"

Anastasiadis, "Biz Türkiye’nin sonunda aktif olarak yasa dışı faaliyetlerine son vererek müzakere ortamının uygun bir şekilde yaratılmasına katkıda bulunacağını umuyoruz" dedi.

Kınama bekliyor

Uluslararası topluma da Türkiye'yi kınama çağrısında bulunan Rum lider, "Türkiye’nin, (Rum) Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki faaliyetleri egemenlik haklarının açık bir ihlalidir, Birleşmiş Milletler’in Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne aykırıdır" dedi.

Kapalı Maraş rahatsızlığı

Türk tarafının Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik adımlarını da eleştiren Anastasiadis şöyle devam etti: “Türk tarafının Kapalı Maraş'ı yerleşime açma planları da uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarına aykırıdır. Söz konusu davranışlar, BM Anlaşması ve uluslararası hukuka aykırı aynı zamanda Kıbrıs’ta ve bölgede barış ve istikrara bir tehdit, Kıbrıs sorununa kapsamlı ve uygulanabilir bir çözüme varılması amacıyla müzakerelerin başlaması için gereken olumlu bir havaya ters olduğu için açıkça kınanmalıdır.”

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 19:46
  1. Türkiye
  2. Doğu Akdeniz
  3. Nikos Anastasiadis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çikolatalı kolay sufle nasıl yapılır? Sufle tarifi
    1. Çikolatalı kolay sufle nasıl yapılır?..
    2. O illere korkunç uyarı: Bölgeyi terk..
    3. Club Brugge Galatasaray maçı canlı takip
    4. Haddini iyice aştı! Anastasiadis'tan..
    5. Çarpıcı açıklama! Türkiye bundan sonra..
    6. Karnın sol tarafında yanma neden olur?..
    7. Club Brugge Galatasaray maçının ilk..
    8. Club Brugge Galatasaray maçı saat..
    9. Paris Saint-Germain Real Madrid..
    10. ABD, Esed'den toprak istedi! Dikkat..
    11. Atletico Madrid Juventus Şampiyonlar..
    12. Bayer Leverkusen Lokomotiv Moskova..
    13. Shakhtar Donetsk Manchester City..
    14. Dinamo Zagreb Atalanta Şampiyonlar..
    15. Johnson'a sert tepki: Şov yapmak için..
    16. Bayern Münih Kızılyıldız Şampiyonlar..
    17. Olympiakos Tottenham Şampiyonlar Ligi..
    18. Kavanoz kapakları nasıl kaynatılır?
    19. İYİ Partili vekilden Erdoğan'a övgü!..
    20. Olgun incir reçeli nasıl yapılır?..
    21. 2019-2020 okul kursları başvuruları..
    22. Engelli raporu ile emeklilik nasıl..
    23. AK Parti'den erken seçim açıklaması!
    24. Çocuklar kaynar kaza düştü: 1 ölü, 2..
    25. Şehit Prof. Dr İlhan VARANK Eğitim ve..
    26. Patriotlar ellerinde patladı! Suudi..
    27. İncir pestili kaç kaloridir? İncir..
    28. Galatasaray'dan Ali Koç'a 'sicil' cevabı
    29. Suudi Arabistan'dan saldırı açıklaması
    30. Bakan Kasapoğlu'ndan Cimbom'a destek:..
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...

    Günün Karikatürü

    18 Eylul 2019
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....