Haddini bilmez CHP’li başkan İnstagram’in kısıtlanmasını su kesintisi ile kıyasladı ‘Suda zehirli ise keseceksin başkan!’

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Instagram'ın kısıtlanmasını su kesintisiyle kıyaslayarak "Biz belediye olarak istemediğimiz insanlar su kullanıyor diye suları tümden keselim mi? Doğru olur mu?" dedi. Hadsiz başkanın paylaşımı tepki almaya devam ediyor. “Sudan zehir akıyorsa keseceksin başkan!”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sosyal medyanın zehirli mecrası Instagram'ın kısıtlanması ile ilgili bir paylaşım yaptı. Ünlüce'nin paylaşımında Instagram'ın kısıtlanmasıyla ilgili yaptığı kıyaslama tepki çekti.

"İSTEMEDİĞİMİZ İNSANLAR KULLANIYOR DİYE TÜMDEN Mİ KESELİM"

Ünlüce’nin “Biz belediye olarak istemediğimiz insanlar su kullanıyor diye suları tümden keselim mi? Doğru olur mu? Keyfi nedenlerle bir sosyal mecrayı erişime kapatmanın da bundan farkı yok. 21’inci yüzyılda çoktan aşmamız gereken bir eşik bu. Uzatmanın kimseye faydası yok. Kararı alanlar dahil” ifadelerine çok sayıda eleştiri geldi. İnstagram’ın akıttığı zehiri su ile kıyaslayan hadsiz başkana verilen yorumlarda “İstemediğiniz insanlar kim? Sorusu da soruldu.



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ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Yorumların bazınlarında örneğin yanlış olduğu vurgulanırken başkana "İnstagramdan zehir akıyordu kesildi. Su da zehirli ise keseceksin başkan" uyarısında bulunuldu.

İşte hadsiz başkanın o paylaşımı

Öte yandan bazı yorumlarda ise kartla su yüklemenin devam ettiği, kartına su yükleyemeyenin suyunun zaten kesildiği hatırlatıldı.