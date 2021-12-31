Haddini bil Özgür Özel!

Yusuf Kaplan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirip din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' diyerek hakaret eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e çok sert tepki gösterdi. Yeni Şafak'taki yazısında, Kur’ân’a dayanan eğitim sistemine saldırmanın hadsizliğin dik âlâsı olduğuna işaret eden Kaplan, "Kur’ân’ın hiçe sayıldığı 100 yıllık laik sömürgeci eğitim sisteminden 1 tane bile dünya çapında adam çıkmadı" ifadelerini kullanıp bakın neler yazdı:

"Sayın Özgür Özel, bu milletin tarih yapmasının, Selçuklu, Osmanlı gibi insanlığın kaderini değiştiren insanlık çapında büyük medeniyet atılımlarına imza atmasının yegâne kaynağı olan Kur’ân’a dayalı eğitim anlayışıyla yeniden çocuklarımızın kişilikli, özgüvenli, ahlaklı güzel insanlar olarak yetişmesi için büyük hizmetler veren Diyanet’in 4-6 yaş arası Kur’ân Kursları’na ve eğitimine saldırmanız en hafif ifadeyle haddini bilmezliktir.

İLKOKUL 4. SINIFA KADAR İŞLENEN KÜLTÜREL CİNAYETE BAKIN ÖNCE!

Ülkede bir asırdır tek tip, ruhsuz, zihinleri körleştirici, yabancılaştırıcı, yozlaştırıcı kendi kendini sömürgeleştirici bir eğitim sistemi var. Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim sistemimiz, çocuklarımızı önce ailesine, değerlerine, kültürüne, inançlarına yabancılaştırıyor; sonra düşman yapıyor; sonra da celladına âşık edip kaldırıp atıyor toplumun ortasına. En sonunda da kültürüne, inançlarına ve ülkesine yabancılaşan beyinler, yurtdışına kaçıyor, yurtdışına kapağı atıyor!

Beyefendi, bu ülkenin çocukları ilkokul 4. sınıfa kadar, Allah, Kitap, Peygamber kelimelerini duymuyorlar! Bu düpedüz cinayettir! Bunun nasıl bir kültürel cinayet ve entelektüel intihar olduğunu anlamayacak kadar kör müsünüz, ruhsuz musunuz yoksa varlık nedeniniz, bu ülkenin değerlerinin, medeniyet birikiminin kökünü kurutmak mıdır?

O çok özendiğiniz, zırnık kadar anlayamadığınız için de taptığınız Batı’da anaokulundan itibaren çocuklara bütün bu kavramlar hem de kiliselerde öğretilir; dersler, kiliselerde yapılır!

12 yıl Londra’da yaşamış, Batı’yı hem teorik hem de pratik olarak iyi bilen bir fikir adamı olarak yazıyorum bu satırları.

Laik Batı’ya bile rahmet okutacak kadar laikliği din katına yükselttiğinizin farkında değil misiniz?

O zaman dünyanın en iyi okullarından LSE’nin (London School of Economics’in) direktörülüğünü yapmış çağımızın en cins düşünürlerinden Ermest Gellner anlatsın size, eğer anlayacak kadar entelektüel birikiminiz varsa!

EĞİTİM SİSTEMİ, MEDENİYET MESELESİDİR

Bir ülkenin eğitim sistemi o toplumun ait olduğu medeniyet dinamikleri ve değerleri üzerine kurulur. Bütün Batı veya Doğu ülkelerindeki eğitim sistemlerinin temelleri ait oldukları medeniyetin temellerine dayanır.

Bizde de böyle olmak zorundadır; biz de eğitim sistemimizi bizim medeniyet dinamiklerimiz üzerine inşa ettiğimiz zaman dünya çapında isimler yetiştirebiliriz yeniden.

Yoksa Batılı değerler, laik dinamikler üzerine eğitim sistemini inşa etmeye kalkışırsanız, Batı’ya karşı aşağılık kompleksiyle bakan, dinine, değerlerine, tarihine yabancılaşan, ezik, özentili zavallı kuşaklar yetiştirirsiniz ve kuşaklarla bir arpa boyu yol alamayız. Yüzyıllık tarihimiz bu fiyaskonun ürpertici laboratuvarı değil mi?

Batılılaşan kuşaklar, zihnen, epistemik olarak Batılıların kölesi hâline gelir, ülke zihnen işgal edilmiş olur, sonra da fiilen Batılıların emperyalist projelerine kolayca dekor yapılır tam binyıl şehit kanlarıyla sulanan bu aziz topraklar -Allah muhafaza!

Eğitim sistemimiz, bizim medeniyet dinamiklerimiz ve kültürel değerlerimiz ekseninde silbaştan yeniden yapılandırılmalıdır.

(...)

Kur’ân’ın hiçe sayıldığı 100 yıllık laik sömürgeci eğitim sisteminden 1 tane bile dünya çapında adam çıkmadı!

Ezberler çöpe Özgür Özel!

Bunları bana yazdırmanız bile züldür Sayın Özgür Özel!

Haddinizi bileceksiniz!

Bu çilekeş milletten özür dileyeceksiniz!

Eğer dilemezseniz, bu millet ilk seçimlerde size haddinizi bildirecek, bunu da iyi bileceksiniz!"