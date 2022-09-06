Haddini bil edepsiz! Sana bunları yalatırız Peter

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ege Adaları’nda Yunanistan’ın gerginlik çıkaran hamleleri üzerine söylediği “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözleri hakkında küstah bir açıklama yaptı. Peter Stano, günlük basın toplantısında kendisine konu hakkında sorulan soruya verdiği yanıtta, Erdoğan’ın sözlerini düşmanca ve ciddi endişe kaynağı olarak değerlendirdi. Stano, “Türkiye’nin siyasi liderliğinin Yunanistan’a ve Yunan halkına karşı bu düşmanca açıklamalarından haberdarız. Bunlar ciddi endişe kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Stano, yaşanan gerginlikten dolayı ilginç bir şekilde Türkiye’yi suçlarken taraflara diyalog çağrısı yaptı. Stano, “Türkiye’den gerilimi tırmandırıcı söylemlerden kaçınmasını ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmeye çalışmasını bekliyoruz, tersini değil. Yunanistan ile ilişkiler söz konusu olduğunda, açıkta olan tüm konular, barışçıl bir tarzda, diyalog yoluyla, iyi niyetle, uluslararası hukuka riayet ederek ve iyi komşuluk ilişkileri prensibiyle uyumlu şekilde ele alınmalı” şeklinde konuştu.

Peter Stano son olarak, Yunanistan’ın AB üyesi bir ülke olduğunu ve AB üyesi devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.