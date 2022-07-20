Haddini bil alçak Anastasiadis! Sana bu lafları yalatırız

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 48 yıl önce Rumların zulmüne karşılık Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, KKTC'nin bağımsızlığının kutlandığı gün oldu.

Rum tarafının yaptığı işkenceler ve katliamlar akıllarda hâlâ tazeyken; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ın kurtarılmasının yıldönümünde tepki çeken bir paylaşıma imza attı.

Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Anastasiadis şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgalinden 48 yıl sonra bugün hala çalan sirenin keskin sesi, bize ağır sorumluluğu bir kez daha hatırlattı. Bu hüzünlü yıl dönümü, adamızın bölündüğü, vatandaşlarımızın evrensel haklardan mahrum bırakıldığı son yıl olsun."