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Haddini aştı: AK Partiye oy ver, sürün

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti seçmenlerine hakaret etti, yine haddini aştı.

25 Aralık 2018 Salı 16:58
Haddini aştı: AK Partiye oy ver, sürün

Son dönemlerdeki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine tazminat ödemeye mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine meclis kürsüsünden hakaretler yağdırdı. Kılıçdaroğlu, doğrudan Erdoğan'ı hedef alarak, "Müsvedde diyor bir de. Müsveddenin ne olduğunu öğrenmek istiyorsan aynaya bak gerçek müsveddeyi göreceksin" ifadelerini kullandı.

AK Parti'ye oy verenlere skandal sözler

"Kılıçdaroğlu'nu susturabilir miyiz diye arka arkaya dava açıyorlar. Sen değil senin feriştahın gelse Kılıçdaroğlu'nu susturamaz" diye çıkışan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından AK Parti'ye oy veren vatandaşları da hedef aldı.

"AK Parti'ye oy mu veriyorsun? Ver kardeşim; sürünmeye devam et" diyen CHP lideri, kendilerine yetki verilmesi halinde Türkiye'nin halini düzelteceklerini savundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 16:58
  1. AK Parti
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP

YORUM YAZ

  • hayathayat12 dk önce
    akp sürdürülebilir fakirlikle insanları süründürdüğü kesin. örneğin asgari ücret karın tokluğu mu yoksa sürünmek mi?... dul kadın,hasta bakıcı anne, çocuk parası alan anne, yaşlısına bakan adam, issizlik sigortasından faydalanan insan, iş kurla sertifikası ile çalışan insan v.s aldığı maaşla sürünmesine rağmen o da elimden gider korkusuyla akp ile yola devam diyor.. emekliyi, işçiyi ve memuru anlatmaya gerek yok.. hangisinin maaşı geçinmeye yeter.. hangisi sürünmüyor?. biz buna sürdürülebilir fakirlik diyoruz...
  • abdrrahmanabdrrahman39 dk önce
    Yalan mi 2000 lira asgari ucret'le aile gecindirilir mi akil var mantik var bu ulkenin sartlari ortada asgari ucretin en az 4000 tl olmasi gerekir ailere en az 3 cocuk yapin demekle olmaz cocuk basina aylik 500 lira vereceksin. O yok bu yok lafla peynir gemisi yurutuluyor milletin gozu boyaniyor secimlerden sonra gorun bakalim ulkenin halini.
  • takatatakata50 dk önce
    Hiç bilem sürünmüyorum tuzum kuru
  • HaticeHatice52 dk önce
    Allah korusun hayatinin zehir olmasini isteyen versin allaha sukurlerki elhamdullah muslumanim benim dinimi ve dinimi ozgur bir sekilde yasamami kimsenin engellemesine ben ve benim gibi dusunenler musaade etmez senin biz kim oldugunu biliyoruz kalkmis bu ulkenin islam dininden uzaklasmasi icin her yolu deneyen kafirlerin destekledigi fitne yayan uc bes tane soytarilar yuzunden birde allahin dini islam dinini yok etmek icin kafirlerle is birligi yapan su anda o haclilarin ulkemizi sarmisken sana oy vererek ulkemizi bolmelerine hem bu halk hemde allah asla musaade etmeyecektir bu ulkenin yarisindan fazlasi liderinden memnunki ona oy veriyor kilkuyruk sen kimsin ya savcilar yeter ya bu adamin sucu cok fazla o soytarilardan cok bu adam artik iceri atilmali yokmu yurekli savci
  • AlperAlper53 dk önce
    Faiz,kumar,rant vb. şeyler tavan,tavaaan,hani Kuran okuyorlardı,bunlar haramdı?Ülke yarı,yarıya fakirleşti,tefeciye ödenen faiz,yüzmilyarlarca dolarmış,yalan mı?Başkalarının hatası,kimsenin erdemi değildir,çocuklarımıza kadar borçlandırmışlar,yalan mı?islamı kirletip,insanları ataizme sürüklemeyin,umarım Allah dinini çıkarları için kullananlara iyi bir ders verir.
  • Akbulut ilAkbulut il56 dk önce
    Ver CHP oy ondan sonra sokaklarda kuyruklarda baklersin yağyiyecek kuyruklarında ömrün geçer ver CHP sonunu gorursun
  • HasanHasan1 sa önce
    Millet süründüğü günleri unutmadı. SSK yı da unutmadık..
  • BENBEN1 sa önce
    SANA YETKİ METKİ YOK. SÜRÜN!

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