Haddini aştı: AK Partiye oy ver, sürün

Son dönemlerdeki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine tazminat ödemeye mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine meclis kürsüsünden hakaretler yağdırdı. Kılıçdaroğlu, doğrudan Erdoğan'ı hedef alarak, "Müsvedde diyor bir de. Müsveddenin ne olduğunu öğrenmek istiyorsan aynaya bak gerçek müsveddeyi göreceksin" ifadelerini kullandı.

AK Parti'ye oy verenlere skandal sözler

"Kılıçdaroğlu'nu susturabilir miyiz diye arka arkaya dava açıyorlar. Sen değil senin feriştahın gelse Kılıçdaroğlu'nu susturamaz" diye çıkışan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından AK Parti'ye oy veren vatandaşları da hedef aldı.

"AK Parti'ye oy mu veriyorsun? Ver kardeşim; sürünmeye devam et" diyen CHP lideri, kendilerine yetki verilmesi halinde Türkiye'nin halini düzelteceklerini savundu.