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Gündem Haddini aşarsan böyle ağlarsın!
Gündem

Haddini aşarsan böyle ağlarsın!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Haddini aşarsan böyle ağlarsın!

Hadsiz çıkışlarıyla gündeme gelmeye çalışan Sedef Kabaş isimli gazeteci kılıklı provokatör, cumhurbaşkanına hakaretten açılan dava sonucu 115 bin TL tazminat ödedi. Cumhurbaşkanına hakaret eden Kabaş, tazminat ödediğini isyan ederek açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a utanmadan hakaret eden Sedef Kabaş isimli gazeteci kılıklı provokatör, tazminat ödeyince ağlamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" gibi küstah ifadeler kullanan Kabaş, sosyal medya hesabından tazminat ödediğini şu sözlerle duyurdu: .

“Saray’a bugün 115 bin TL tazminat ödedim…

Bir atasözünden kendine hakaret çıkarıp beni hapsettirdiği yetmedi faiziyle birlikte tazminat talep etti…”

 

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