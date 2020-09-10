Haddini aşan Macron'a Türkiye'den tokat gibi cevap

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin küstah açıklamalarda bulundu. Yunanistan ile dayanışma içinde olduklarını belirten Macron, Avrupa Birliği'ne (AB) "Türkiye'ye karşı birlik olalım" çağrısında bulundu.

AB'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı "daha iddialı ve daha sıkı" olmasını gerektiğini kaydeden Macron, Doğu Akdeniz'de gerilimin tırmandırılmasından kaçındıklarını ileri sürerek, "Ancak Türkiye belirli konularda niyetini netleştirmeli" dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de NATO müttefiki gibi hareket etmediğini söyleyen Macron, "Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız" dedi.

Türkiye'den tokat gibi cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında küstah sözler sarfederek haddini aşan Macron'a Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Macron'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron yine eski sömürgeci refleksleriyle kibirli, üst perdeden ders vermeye çalışan bir açıklama yapmıştır. Aslında Macron’un açıklamaları kendi acziyetinin ve içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur" değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın tüm dünyada serbestçe at koşturduğu günlerin artık geride kaldığı hatırlatılarak, "Dış politikadaki tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, kirli oyunlarını bozduğumuz Macron, iç acısıyla her gün fütursuzca Türkiye’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Avrupa’da en yüksek oy oranıyla seçilen liderlerdendir. Sayın Cumhurbaşkanımız gücünü her zaman Türk halkından almıştır. Türk halkı ve Hükümeti, bu tür hezeyanlar karşısında hep tek yürek olmuştur ve olmaya da devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Doğu Akdeniz’de veya başka bir coğrafyada herhangi bir ülkenin deniz yetki alanını belirlemenin Macron’un haddi olmadığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fransa, tek taraflı ve kışkırtıcı adımlar atan ve AB’yi kendi dar bakışlı çıkarları uğruna rehin alan Yunanistan ve GKRY’nin körü körüne avukatlığını yapacağına, uzlaşmadan ve diyalogdan yana tavır koymalıdır. Bu, Avrupalılığımız ve NATO müttefikliğimizin de bir gereğidir. Fransa Cumhurbaşkanı, ferdi ve milliyetçi mevcut tutumuyla gerginliği teşvik etmekte ve Avrupa’nın ve AB’nin büyük çıkarlarını da riske atmaktadır."

Doğu Akdeniz’e sınırı bile olmayan ve bölgede hala sömürgecilik anlayışıyla hareket eden Fransa’nın, Türkiye’nin bölgedeki ortaklığını, samimiyetini, işbirliğini, insani ve girişimci dış politikasını eleştirmesinin tam bir tutarsızlık olduğu belirtilen açıklamada "Halk nezdindeki desteği sürekli azalan Macron’un içine düştüğü aciz durumu Fransız halkının takdirine bırakıyoruz." denildi.