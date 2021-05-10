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Gündem Haddini aşan küstah sözler! Davutoğlu'ndan hükümete tehdit
Gündem

Haddini aşan küstah sözler! Davutoğlu'ndan hükümete tehdit

İktidarın meşru desteği olmadığını iddia eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hükümeti erken seçim üzerinden tehdit etti. Davutoğlu, "Seçim olmazsa yıldırım düşer yani ülkede gerilim olur" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 12:41:00 -
Haddini aşan küstah sözler! Davutoğlu'ndan hükümete tehdit

AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, muhaliflerin gözdesi olmak için yaptığı skandal çıkışlarına bir yenisini daha ekledi.

T24 yazarı Murat Sabuncu'nun sorularını cevaplayan Davutoğlu, haddini aşan ifadeler kullandı.

Sözde erken seçim çağrısı yapan Ahmet Davutoğlu, hükümeti tehdit etti. 

"Ülkeye yıldırım düşer"

İktidarın meşru desteği olmadığını iddia eden Davutoğlu'nun tepki çeken açıklaması şu şekilde:

"Bir ülkenin üzerinde, ekonomisinin ve hukukun üzerinde kara bulutlar dolaşmasının çözümü seçimdir. Ve çözüm bu anlamda hem çözümdür hem rahmettir. Rahatlatır. O kara bulutlar kasvet haline gelirse ve seçim olmazsa yıldırım düşer yani ülkede gerilim olur. Seçim rahatlatır ülkeyi. Eğer iktidardakilerin hala meşru desteği varsa hodri meydan, çıkarlar ve rahatlarlar. Ve dönerler derler ki bize, "Bakın 128 milyarı sordunuz. Bakın ekonomiyi niye bu hale getirdin dediniz. Bakın hukuksuzluk... Ama halk bundan memnun. Dolayısıyla bana tekrar verdi mührü." O zaman bizde 'tamam' deriz. Halk bundan memnun. Saygı duyarız. Yok halk memnun değilse ve ülke gerçekten büyük bir krizdeyse, ki öyle, meşru bir şeyle bunun değiştirilmesi ve yenilenmesi iktidar için de bir şey oluşturur, yani bütün partiler için yeni hava oluşturur. Bu halk artık oksijeni daralmış bir odadaki canlı gibi hissediyor kendisini. Burada artık seçim bir zaruret halini almıştır. Herkesin rahatsız olduğu bir yerde şifa, ilaç ve çözüm seçimdir."

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Yorumlar

Bozok

Münafık ...
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vatanim

git bir laf yahudi pisliklerine soyle, sen ne bicim hocasin!
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