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Gündem Haddini aşan Gülşen'den bir itiraz daha!
Gündem

Haddini aşan Gülşen'den bir itiraz daha!

Bir konserde sarf ettiği imam hatiplilere yönelik hakaretlerinden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ardından ev hapsi şartıyla serbest bırakılan Gülşen Çolakoğlu, ev hapsi kararına da itiraz etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 16:39:00 - 2022-08-31 16:50:28
Haddini aşan Gülşen'den bir itiraz daha!

Gülşen bir konserinde İmam hatiplilere yönelik söylemi nedeniyle ‘ halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan başlatılan soruşturma dahilinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluk kararına karşı yapılan itiraz dilekçesi kabul edilmiş ardından Gülşen ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Gülşen’in avukatı Emek Emre, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ev hapsinin kaldırılması yönündeki dilekçesini sundu.

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