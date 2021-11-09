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Yerel Hacze gelen avukatla kanlı tartışma!
Yerel

Hacze gelen avukatla kanlı tartışma!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evine hacze gelen avukat Ersin Arslan’ı tabancayla vurarak öldüren Yavuz Yazıcı, savunma yapacak psikolojide olmadığını, kendisine yeni bir avukat tayin edilene kadar savunma vermeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 20:12:00 -
Hacze gelen avukatla kanlı tartışma!

Gebze'de 16 Mart günü Yavuz Yazıcı evine hacze gelen avukat Ersin Arslan’ı çıkan tartışmada tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Ersin Arslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Yavuz Yazıcı ise tutuklandı.

Avukat Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili dava, bugün Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma salonunda tutuklu sanık Yavuz Yazıcı, öldürülen Avukat Ersin Arslan'ın ailesi ve çok sayıda avukat hazır bulundu. Duruşmada olayı anlatması için söz verilen Yavuz Yazıcı, savunma yapacak psikolojide olmadığını belirterek, "Avukatımı azlettiğim için yeni avukat tayin edilene kadar savunma vermeyeceğim" dedi.

Kocaeli Baro Başkanlığı, İstanbul 1 No'lu Baro Başkanlığı ve Türkiye Barolar Birliği'nin davaya katılma taleplerini onaylayan mahkeme heyeti, olaya tanık olan icra memuru S.B.'nin Tokat'a tayin olması sebebiyle SEGBİS sistemi üzerinden ifade vermesi, diğer tanıkların dinlenilmesi ve sanığa yeni bir avukat tayin edilmesi amacıyla Yavuz Yazıcı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Kasım tarihine erteledi.

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