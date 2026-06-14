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#1
Foto - ABD'ye alınmayan Somalili hakeme turnuva ücreti ödenecek

BBC'nin haberine göre, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası'nda görev yapamayacak olmasına rağmen Artan'ın turnuva kapsamında hak ettiği ücretin tamamını almasını kararlaştırdı.

#2
Foto - ABD'ye alınmayan Somalili hakeme turnuva ücreti ödenecek

Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere ABD'ye giden Artan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda ABD göçmenlik yetkililerince yaklaşık 11 saat sorgulandıktan sonra ülkeye girişine izin verilmemişti.

#3
Foto - ABD'ye alınmayan Somalili hakeme turnuva ücreti ödenecek

ABD'nin Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulan Artan, uzun süren sorgulamanın ardından ülkeye alınmamış ve İstanbul üzerinden Somali'ye dönmüştü.

#4
Foto - ABD'ye alınmayan Somalili hakeme turnuva ücreti ödenecek

ABD'li yetkililer, Somalili hakemin ülkeye girişine izin verilmemesine gerekçe olarak "terör örgütü üyeleri olduğu düşünülen kişilerle bağlantı" iddiasını göstermişti.

#5
Foto - ABD'ye alınmayan Somalili hakeme turnuva ücreti ödenecek

Artan ise hakkındaki iddiaları reddederek gerekli tüm belgeler ve geçerli vizeye sahip olduğunu açıklamıştı.

#6
Foto - ABD'ye alınmayan Somalili hakeme turnuva ücreti ödenecek

FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere seçilen ilk Somalili hakem olan Artan, ülkesine dönüşünde yaptığı açıklamada, bir sonraki Dünya Kupası'nda görev yapma hedefini sürdürdüğünü ifade etmişti.

#7
Foto - ABD'ye alınmayan Somalili hakeme turnuva ücreti ödenecek

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 2025 yılında "Afrika'nın en iyi hakemi" seçilen 34 yaşındaki Artan, aynı yıl Afrika Şampiyonlar Ligi finali ile FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda da görev almıştı.

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