Böylece iki halde geçen ay toplam 73 bin 890 ton meyve ve 133 bin 255 ton sebze olmak üzere 207 bin 145 ton ürün satışa sunuldu. Mayıs ayında hallerde en fazla satılan meyve karpuz olurken, sebzelerde ise domates ilk sırada yer aldı. İki halde toplam 10 bin 35 ton karpuz ve 31 bin 356 ton domates satışı gerçekleştirildi. Karpuzu sırasıyla 8 bin 883 tonla muz, 8 bin 266 tonla çilek, 6 bin 715 tonla kayısı, 5 bin 717 tonla erik, 5 bin 703 tonla elma, 5 bin 268 tonla limon, 4 bin 19 tonla portakal, 3 bin 436 tonla kiraz ve 3 bin 250 tonla nektarin takip etti.