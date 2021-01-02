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Gündem Haçlı’nın Sözcüsü! Ayasofya’nın ibadete açılışı, yılın felaketiymiş!
Gündem

Haçlı’nın Sözcüsü! Ayasofya’nın ibadete açılışı, yılın felaketiymiş!

Sözcü’nün son hedefi Danıştay’ın tarihi kararı ve Başkan Erdoğan’ın imzasıyla 86 yıl sonra 24 Temmuz’da ibadete açılan Ayasofya oldu. Dünkü manşetinde 2020 yılında Türkiye’de yaşanan deprem ve çığ gibi ‘felaketlere’ yer veren gazete, İslam alemini sevince boğan Ayasofya’nın ibadete açılmasını da ‘felaket’ olarak gördü. Haçlı’nın Sözcü’sü, dünyanın Ayasofya’nın açılışına gösterdiği tepkiyi de ‘felaket’ gerekçesi olarak sundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 09:25:00 -
Haçlı’nın Sözcüsü! Ayasofya’nın ibadete açılışı, yılın felaketiymiş!

 Zekeriya Say  İstanbul 

Sözde ulusalcı Sözcü Gazetesi, bugün manşetinde büyük bir skandala imza attı. Eski Türkiye döneminden kalma alışkanlıklarla saldırganlığını sürdüren Sözcü’nün Ayasofya’nın açılmasını 2020 yılında gerçekleşen felaketlerden biri olarak gösterdi. 2020 yılında Türkiye’de yaşanan ‘felaketlere’ yer veren Sözcü, temmuz ayında Ayasofya görseli kullandı.

Âlem sevindi, Sözcü üzüldü

Logosunda gözlerini kullandığı Mustafa Kemal’in ismini sömürerek okuyucu kitlesi kazanmaya çalışan Sözcü, emperyalistlerin borazanlığını yapmaya devam ediyor. Sözcü dünkü manşetinde, Ayasofya’nın açılmasını felaket olarak okuyucularına sundu. Ayasofya’nın açılmasının felaket olarak gösterildiği haberde, “Yıllarca müze olarak hizmet veren İstanbul’daki Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı” ifadelerine yer verildi.

Danıştay’ın tarihi kararı ve Başkan Erdoğan’ın imzasıyla 86 yıl sonra 24 Temmuz’da mahşeri bir kalabalıkla kılınan Cuma namazı sonrası Ayasofya’nın ibadete açılmasının İslam âlemini sevince boğduğunu görmezden gelen gazete, Haçlı efendilerine yaranmak için “Dünya tepki gösterdi” yorumunda bulundu. Türkiye açısından 2020’nin en önemli olaylarından biri olan Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına “felaket” diyen Sözcü, bu manşetiyle İslam düşmanlığını bir kez daha tescil etmiş oldu.

İmamına da saldırmışlardı

Sözcü, geçtiğimiz hafta da Ayasofya Camii Baş İmamı’nı hedefe koymuştu. Sözcü, Ayasofya Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’a sırf 10 Kasım’da Mustafa Kemal ile ilgi paylaşım yapmadığı gerekçesiyle iki gün manşetten yayımladığı yalan haberlerle itibar suikasti düzenlemişti.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

AA

SÖZCÜ DOĞRU YAZMIŞ BUNLARIN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRMEK İÇİN PARA VERİPDE YAZDIRAMAYACAĞIN ŞEYİ YAZMIŞLAR ONLARIN FELAKETİ AYASOFYANIN AÇILIŞI NE VAR BUNDA PAPA NE DEDİ AYASOFYANIN AÇILIŞI İLE İLGİLİ ÇOK ACI ÇEKİYORUM PAPANIN EVLATLARIDA ONUN GİBİ DÜŞÜNÜYOR ÖNEMLİ OLAN BUNLARI MİLLETİN HAFIZASINA KAZIMAK UNUTTURMAMAK DÜŞMANIN İÇERİDE KİMLER OLDUĞUNU
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