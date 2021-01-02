Haçlı’nın Sözcüsü! Ayasofya’nın ibadete açılışı, yılın felaketiymiş!

Zekeriya Say İstanbul

Sözde ulusalcı Sözcü Gazetesi, bugün manşetinde büyük bir skandala imza attı. Eski Türkiye döneminden kalma alışkanlıklarla saldırganlığını sürdüren Sözcü’nün Ayasofya’nın açılmasını 2020 yılında gerçekleşen felaketlerden biri olarak gösterdi. 2020 yılında Türkiye’de yaşanan ‘felaketlere’ yer veren Sözcü, temmuz ayında Ayasofya görseli kullandı.

Âlem sevindi, Sözcü üzüldü

Logosunda gözlerini kullandığı Mustafa Kemal’in ismini sömürerek okuyucu kitlesi kazanmaya çalışan Sözcü, emperyalistlerin borazanlığını yapmaya devam ediyor. Sözcü dünkü manşetinde, Ayasofya’nın açılmasını felaket olarak okuyucularına sundu. Ayasofya’nın açılmasının felaket olarak gösterildiği haberde, “Yıllarca müze olarak hizmet veren İstanbul’daki Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı” ifadelerine yer verildi.

Danıştay’ın tarihi kararı ve Başkan Erdoğan’ın imzasıyla 86 yıl sonra 24 Temmuz’da mahşeri bir kalabalıkla kılınan Cuma namazı sonrası Ayasofya’nın ibadete açılmasının İslam âlemini sevince boğduğunu görmezden gelen gazete, Haçlı efendilerine yaranmak için “Dünya tepki gösterdi” yorumunda bulundu. Türkiye açısından 2020’nin en önemli olaylarından biri olan Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına “felaket” diyen Sözcü, bu manşetiyle İslam düşmanlığını bir kez daha tescil etmiş oldu.

İmamına da saldırmışlardı

Sözcü, geçtiğimiz hafta da Ayasofya Camii Baş İmamı’nı hedefe koymuştu. Sözcü, Ayasofya Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’a sırf 10 Kasım’da Mustafa Kemal ile ilgi paylaşım yapmadığı gerekçesiyle iki gün manşetten yayımladığı yalan haberlerle itibar suikasti düzenlemişti.