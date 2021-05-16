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Gündem Haçlı veriyor hain vuruyor
Gündem

Haçlı veriyor hain vuruyor

Türkiye’ye silah ambargosu uygulayan ya da müttefiklerimize silah satışı yapılmasına itiraz eden ülkelerin tamamı terör örgütü PKK’yı besliyor. Türkiye’yi F-35 programından çıkaran ABD, PKK’ya cephane oluşturdu. Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi almamasını isteyen Almanya, İtalya, Avusturya, İsveç gibi Avrupa ülkelerinin ürettiği silahlar PKK inlerinden çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 09:54:00 -
Haçlı veriyor hain vuruyor

 Yavuz Selim  İstanbul 

Tarihin en kanlı terör örgütleri arasında yer alan PKK’nın inlerinden Haçlı devletlerinin silah sistemleri çıkmaya devam ediyor. Türkiye’ye silah ambargosu uygulayan ya da müttefiklerimize silah satışı yapılmasına itiraz eden ülkelerin tamamı terör örgütü PKK’yı besliyor.

Her mağarada Haçlı’nın izi

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında ele geçirilen hemen her PKK mağarasında cephanelik fışkırıyor. Operasyonlarda bu zamana kadar 3 bin civarında mühimmat ve 16 silah ele geçirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Maalesef dost bildiğimiz bazı ülkeler PKK’ya füzeler verdi” sözüyle işaret ettiği ihanete mercek tutan Akit; yakın dönemde terör inlerinden çıkan sözde dost ülkelerin silah, hava ve füze savunma sistemlerini gözler önüne seriyor.

Türkiye’yi F-35 programından çıkaran ABD, PKK’ya cephane oluşturdu. Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi almamasını isteyen Almanya, İtalya, Avusturya, İsveç gibi Avrupa ülkelerinin ürettiği silahlar PKK inlerinden çıktı. Ülkemizin Ukrayna’ya SİHA satmamasını isteyen Rusya’nın bugüne kadar PKK mağaralarında 13 farklı silah sistemi ele geçirildi. Siyonist işgal devleti İsrail’in makinalı tüfekleri PKK’lı teröristlerin en yoğun kullandığı silahlar arasında.

Coninin silahıyla ölüm kusuyorlar

İşte Haçlı’nın PKK’ya hibe ettiği silahlardan bazıları:

ABD:

M-16 Piyade Tüfeği,

BFG 50A (Zagros) Keskin Nişancı Tüfeği,

Stinger Karadan Havaya Füze,

M-72 LAW Anti Tank Silahı,

FGM-148 Javelin Anti-Tank Füzesi,

BGM-71 TOW Anti Tank Füzesi, 

IAG Guardian Zırhlı Personel Taşıyıcı,

Hummer Zırhlı Personel Taşıyıcı.

MOSKOF’un ağır silahları PKK’da

RUSYA:

Anti Tank Mayınları,

Katyuşha Roketatar,

AK-74 Piyade Tüfeği,

RPK Makinalı Tüfek,

PK (BIXI) Makinalı Tüfek,

DSHK-M Ağır Makinalı Tüfek,

RPG-7 Roketatar,

RPG-16 Roketatar,

RPG-18 Roketatar,

ZPU-1 Ve ZPU-2 (DOCKA) Uçaksavar,

SA-7 Grall Karadan Havaya Füze,

SA-18 Grouse Karadan Havaya Füze,

AT-14 Spriggan (Kornet) Anti-Tank Füzesi,

Dragunov (Kanas) Keskin Nişancı Tüfeği,

AK 47 (Kalaşnikof) Piyade Tüfeği.

PKK’nın suç ortakları

ALMANYA:

HK23 Makinalı Tüfek,

MG3 Makinalı Tüfek,

G-3 Piyade Tüfeği,

MILAN ATGM Tanksavar Füzesi,

Mavzer Piyade Tüfeği

İSVEÇ:

AT4 (M136) Law Silahı

İTALYA:

VS 50, VS 69 Anti-Personel Mayınları

AVUSTURYA:

Glock Tabanca

SİYONİST’İN TABANCASI

İSRAİL:

Uzi Makinalı Tabanca


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

1905

eyy Türkiyem halkı gözünü aç uyuma kimlere karşı savaştığımızı yedi düvel bir olmuş içerdeki hainlerle bizi devirmeye çalışıyor ama başaramayacaklar bizi yıkamayacaklar dış düşmana karşı teyakkuzda olalım esas içerdeki düşmanlarla hainlerle savaşalım önemli olan kalenin içi selâm ve dua ile
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