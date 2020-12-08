Haçlı uşağı Hafter'in güçleri Libya’da Türk gemisine el koydu
Darbeci Halife Hafter güçlerinin Libya'nın Misrata limanına giden Jamaika bayraklı bir Türk gemisini durduğunu açıkladı.
Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu arasında varılan ateşkese rağmen son günlerde ülkenin Sirte ve Cufra bölgelerinde askeri hareketlilik yaşanırken, Misrata Limanı'nda bir Türk gemisinin alıkonulduğu iddia edildi.
Hafter komutasındaki ordunun sözcülerinden Reuters'a yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Misrata Limanı'na gelen Jamaika bandıralı bir Türk gemisi durduruldu.
Geçen saatlerde Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Sky News kanalında yayınanan basın toplantısında Trablus'un ateşkesi bozmaya yönelik girişimlerinin olduğunu iddia etmişti.
Türkiye'yi ateşkesi bozmaya çalışmakla suçlayan Mismari, ordu birliklerine 'provokasyonlara gelmeme talimatı verdiklerini' söylemişti.