Türkiye'nin en büyük millet bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gazze ekonomisi çöküyor! Saldırılar üretimi yüzde 25 düşürdü

BAE'li alçaktan mazlum Sudanlılara tehdit! Siyonistle yatan ya huyundan ya suyundan!

Türkiye'nin tüm imkanları herkese açık! Engelli bireyler için Karadeniz'de önemli adım

Patates soğan kafalılara inanmayın!

CHP'nin galeyanına gençlerin bunlardan haberdar mı? 150 milyonu veren Türkiye'nin tüm tarımını alır

Sosyal medyaya damga vuran röportaj! Atatürk'ün sözü yok Mocha, Americano var

Deprem dosyalarında kritik süreç hızlandı! Rakamlar ilk kez bu kadar net paylaşıldı!

24 milyon dijital tren bileti kullanıldı. 3 bin ağaç kesilmekten kurtuldu

Kosova'da 28 Şubat hortladı! Tarih tekerrür mü ediyor?
Dünya Haçlı Seferine çıkan ABD'ye işbirliği çağrısı
Dünya

Haçlı Seferine çıkan ABD'ye işbirliği çağrısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Haçlı Seferine çıkan ABD'ye işbirliği çağrısı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini belirterek, Donald Trump’ın açıklamalarını ve ABD’nin Nijerya’yı “özel endişe duyulan ülkeler” listesine almasını eleştirdi. ABD Başkanı Trump orduya hazırlıklı olmaları talimatı vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya’da Hristiyanlara yönelik saldırılar gerekçesiyle orduya “hazırlık” talimatı verdi. Trump, olası bir harekâtın “acımasız ve tatlı” olacağını söyleyerek dikkat çekti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ABD’nin ülkesini “özel endişe duyulan ülkeler” listesine yeniden dahil etmesine ve eski Başkan Donald Trump’ın Nijeryalı Hristiyanlara yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Tinubu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Nijerya’nın dini baskıya karşı olduğunu ve böyle bir uygulamayı asla teşvik etmediğini vurguladı.

“Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir” diyen Tinubu, Hristiyan ve Müslüman liderlerle hükümetin 2023’ten bu yana açık ve samimi bir diyalog yürüttüğünü belirtti.

TRUMP’IN “HRİSTİYANLAR TEHLİKEDE” İDDİASINA RED

Donald Trump, 31 Ekim’de Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Nijerya’yı ülkedeki Hristiyanlara yönelik katliamlar nedeniyle “özel endişe duyulan ülke” ilan etmişti. Tinubu ise bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Trump’ın Nijerya’yı “dini hoşgörüsüz” bir ülke olarak tanımlamasının hem adaletsiz hem de hükümetin gösterdiği çabaları görmezden geldiğini söyledi.

“Bu değerlendirme, hükümetimizin tüm Nijeryalıların din ve inanç özgürlüğünü koruma yönündeki samimi çabalarını göz ardı etmektedir” diyen Tinubu, ülkesinin ulusal kimliğinin temelinde dini özgürlük ve hoşgörü olduğunu vurguladı.

ABD’YE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Açıklamasında ABD’ye ve uluslararası topluma da mesaj gönderen Tinubu, tüm inanç gruplarının korunması konusunda anlayış ve işbirliğini derinleştirme çağrısında bulundu. Tinubu, “Nijerya, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşlarının haklarını anayasal güvence altında korumaktadır” ifadelerini kullandı.

Tinubu’nun çıkışı, Afrika’nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya’daki dini yapıya ve hükümetin din temelli çatışmalara karşı denge politikalarına dair uluslararası camiaya güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.

Gündem

Sosyal Medya

Dünya

Gündem

Dünya

SAHTEKAR ACGOZLU ESKIYA SOYKIRIMA VE HIRSIZLIGA DAIMA HEVESLI

..........

ahir gece

tüm küresel güçlerin, 1 no düşman ilan ettiği islam dininin arda kalan son tabii leri isek. duamız, üzerimize sabır dök ey kalemin sahibi...
