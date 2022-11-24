Haçlı provokasyonuna Katar'dan tokat!
2022 Dünya Kupası organizasyonunda Katar'ın kuralları dünyayı dize getirirken, bir grup İngiliz taraftar "haçlı" kıyafeti ile stadyuma girmek istedi. Katar polisi, provokasyona geçit vermedi.
Yeniakit.com.tr
Katar, 2022 Dünya Kupası organizasyonunda dünyaya diz çöktürdü.
Stadyumlarda alkolü yasaklayan Katar yönetimi, LGBT propagandasına da geçit vermedi.
Stadyumda haçlı provokasyonu!
Katar'ı kurallarından vazgeçiremeyen bazı ülkelerin taraftarları çeşitli provokasyonlara soyundu.
Kimileri LGBT temsili tişörtlerle stada girmeye çalışırken kimileri de maçlarda alkol almak istedi.
İngiliz taraftarlar ise stadyuma 'haçlı' kıyafetiyle geldi. Katar polisi taraftarların bu provokasyonunun da önüne geçerek provokatörleri geri çevirdi.