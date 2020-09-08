Haçlı Batı’dan ne farkınız kaldı? Şaka kisvesi altında Müslümanlara operasyon

Çeşitli haber, film ve dizilerde Müslümanların terörist olduğu algısını oturtmak için sürekli çaba sarf eden Haçlı Batı, internetin yayılmasıyla günlük hayatın bir parçası haline gelen sosyal medyayı da aktif olarak kullanarak aynı oyunlara devam ediyor.

Özellikle YouTube üzerinden sözde şaka amaçlı videolar üreterek İslam ile terörü bağdaştırmaya çalışan sosyal medya fenomenleri, “eğlenceli videolar” ile insanların bilinç altına kirli algıları yerleştiriyor.

Türkiye’de Batı hayranlığı yüzünden “gözleri olup görmeyen, kulakları olup işitmeyen” birtakım gençler ise, Müslümanların lekelendiği algı oyunlarına kanarak skandal yayınlara imza atıyor.

Son olarak Türkiye’de yayın yapan bir YouTuber, entari ve çanta ile insanların yayına giderek rezil bir “şaka yapmaya” kalkıştı. Söz konusu şakada, entari elbisesi ile Arap olduğu mesajını veren genç, tekbir getirip sırtındaki çantayı insanların üzerine fırlatarak “bombacı terörist” imajı sergiledi.

Müslümanlarla terörizmi bağdaştırmaya çalışan bu skandal kamera şakası çok sayıda tepki topladı.