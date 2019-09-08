Hacire Akar: Acılar artık son bulsun

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ve eylemden dört gün sonra oğlu eve dönen Hacire Akar, Milliyet'e verdiği röportajda "Hiçbir anne çocuğunun dağa gitmesini istemiyor. Orada oturma eylemi yapan anneleri anlıyorum. Onların da istediği tek şey benim gibi. Çocuklar ölmesin. Biz artık bu acıların son bulmasını istiyoruz" dedi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Soğanlı köyünde yaşayan sekiz çocuk annesi Hacire Akar (49), dağa gittiğini iddia ettiği oğlu Mehmet Akar (21) için HDP İl Başkanlığı önünde dört gün oturma eylemi yapmıştı. Dört günün sonunda oğluna kavuşan anne Akar’ın ardından çocuklarının dağa zorla götürüldüğünü iddia eden başka aileler de il binası önünde oturma eylemine başlamıştı.

"Bu acılar artık bitsin istiyoruz"

PKK tarafından çocukları kaçırılan polis ve asker ailelerinin de katılımıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 13’e yükseldi. Yaptığı oturma eylemi sonuç veren ve oğluna kavuşan Akar ailesinin Soğanlı köyündeki evindeydik. Milliyet’e konuşan Hacire Akar şunları anlattı:

"Benim dört oğlum vardı. Biri 2009’da dağa çıktı. Geri dönmesi için babası çok uğraştı ama kendisine bir türlü ulaşamadı. 2017’de de ölüm haberini aldık. Eğer bir bedel ödenmesi gerekiyorsa, benim bir oğlum dağda hayatını kaybetti. Cenazesini bile görmedim bana sadece bir mezar gösterdiler. Bu oğlumun da gitmesine göz yumamazdım. Ben ne kendi çocuklarımın ne polisin ne de askerin ölmesini istiyorum. Ben hala evladımın acısını yaşıyorum. Evlat acısının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bu acıyı bir kez daha yaşayamazdım. Oğlum eğer dönmeseydi dönene kadar otururdum. Hiçbir anne çocuğunun dağa gitmesini istemiyor. Orada oturma eylemi yapan anneleri de anlıyorum. Onların da istediği tek şey benim gibi... Çocuklar ölmesin. Biz artık bu acıların son bulmasını istiyoruz. Yaşadık ve gördük ki dağ da çözüm değil. Yıllarca ölümden başka ne gördük ve bu ölümler her iki taraftan da oluyor. Hep de fakir fukaranın çocuğu ölüyor. Ölümler dursun. Huzur ve barış içinde yaşamak istiyoruz."

Baba Aziz Akar da, "Bu dava yıllardır sürüyor. Ama değişen bir şey yok. Bizim tanıdığımız birçok kişi gidip dağda hayatını kaybetti. Oysa bu çocukların dedeleri hep beraber bu topraklar için düşmana karşı savaştı. Kürt Türk ayrı yapmadan. Çanakkale’de bizim de dedelerimiz yatıyor. Benim büyük dedelerimin ikisinin Çanakkale’de mezarı var. Çözüm süreci mi, artık devlet ne yapacaksa yapsın, el atsın bu duruma. Türkiye rahat etsin. Artık yeter" diye konuştu.