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Hacılar, kaymak ve yoğurdun merkezi olacak

Hacılar Belediyesi tarafından Hürmetçi Mahallesine manda sütünden kaymak ve yoğurt yapımı için modern bir tesis yaptırılıyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:42
Hacılar, kaymak ve yoğurdun merkezi olacak

Hacılar Belediyesi tarafından Hürmetçi Mahallesine manda sütünden kaymak ve yoğurt yapımı için modern bir tesis yaptırılıyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Hürmetçi yoğurdu ve kaymağının markalaşacağını söyledi.


Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hürmetçi Mahallesi’nde Hacılar Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği iş birliği ile yapımı devam eden Hürmetçi Süt İşleme Tesisi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özdoğan, tesis ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.


Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Kemer yaptığı açıklamada, “İnşallah vatandaşın ürünü hak ettiği değeri bulacak. Geleceği de güzel olacak. Daha önce ki çalışmalarımızda başarılı olamadık. Manda sayımız azalmaya yüz tutmuşken kurduğumuz birlik sayesinde şu an da vatandaş bakanlığımızdan destek alıyor. Daha da iyi olacak İnşallah. Bu da Başkanım, belediyemizin ve kurumlarımızın sayesinde olacak. Ben başta Başkanım olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.” Dedi.


“MARKALI KAYMAK VE YOĞURT ÜRETECEĞİZ”


Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’da yaptığı açıklamada, Hacılar Belediyesi tarafından Hürmetçi muhtarlık binasını yapılan tadilatla modern bir süt işleme merkezi haline getireceklerini, yeni muhtarlık binasını da ilerleyen süreçte yapacaklarını söyledi. Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;


“Burada İl Tarım Müdürlüğümüz ve Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğiyle yaptığımız ortak iş birliğinin, birlikten rahmet doğduğunun, birlikte beraberlikte güzel işlerin ortaya çıktığının göstergesini ortaya koyuyoruz. Biz belediye olarak tadilat işlerini, binanın makinelerin yerleşmesi noktasında daha uygun hale gelmesini sağlayacağız. Vatandaşlarımız sütlerini buraya getirecekler. Burada süt, yoğurt, kaymak üretimi gerçekleştirilecek ve markalı yoğurt ve kaymak üretimini sağlayacağız. Modern bir tesis olacak İnşallah. Önümüzde ki bir ay içerisinde Rabbim nasip ederse tamamlanacak. Burada ben emeği geçen önce ki dönem muhtarımıza, yeni dönem muhtarımıza, Karpuzsekisinin önceki ve yeni dönem muhtarlarına teşekkür ediyorum. Manda Yetiştiriciliği Birliği’ne teşekkür ediyorum, İl Tarım Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Devlet millet kaynaşmasının en açık örneğini burada yaşıyoruz. Burada tamir ve tadilatlarımızı yerine getirdikten sonra yöre halkımız, sütlerini getirdikten sonra işlenecek, yoğurt ve kaymak olarak halkımıza da sunulacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:42
  1. doğa

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