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Hacılar bayrama hazır

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde yapılan çalışmaların tamamlandığını söyledi.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:35
Hacılar bayrama hazır

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde yapılan çalışmaların tamamlandığını söyledi.


Vatandaşların huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için ekiplerin bayram boyunca çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada; “11 Ağustos Pazar günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramı için ilçemizdeki tüm hazırlıkları bitirmiş bulunuyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın gerek Arefe günü gerekse bayram boyunca huzur içerisinde sevdiklerine ulaşmaları, kurban ibadetlerini yerine getirmeleri ve mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri amacıyla önceden planladığımız tüm çalışmaları bitirmiş durumdalar. Temizlik, Zabıta ve Veteriner hizmetlerimiz bayram boyunca aksamadan devam edecek. Vatandaşlarımız, Fen İşleri Müdürlüğümüzün 442 37 77 no’lu telefonuna Kurban Bayramı boyunca ulaşabilirler. Bu vesile ile tüm halkımızı 13 Ağustos Salı, Kurban Bayramının üçüncü günü saat 17.30’da 15 Temmuz Şehitler Parkı içerisi Hacılar Kafe Restoran’da gerçekleştireceğimiz bayramlaşma programına davet ediyor, mübarek Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:35
  1. doğa

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