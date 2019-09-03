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Hacığolu Caddesi’nde çalışmalar başlıyor

Erenler Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısında konuşan Başkan Fevzi Kılıç, Hacıoğlu Caddesi’nde asfalt çalışmalarının en kısa zamanda başlayacağının müjdesini verdi.

03 Eylül 2019 Salı 16:10
Hacığolu Caddesi’nde çalışmalar başlıyor

Erenler Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısında konuşan Başkan Fevzi Kılıç, Hacıoğlu Caddesi’nde asfalt çalışmalarının en kısa zamanda başlayacağının müjdesini verdi.


Erenler Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Başkanlığında Belediye Meclis Salonunda gerçekleşti. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan meclis toplantısı gündem maddelerin okunması ve kabulü ile devam etti.


İlçede devam eden ve planlamada olan çalışmalar hakkında bilgi vererek, Hacıoğlu Caddesi için beklenen çalışmaların başladığını ifade eden Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Hacıoğlu Caddesi’nin ihalesi gerçekleşti, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ortak yürüttüğümüz çalışmamız en kısa zamanda başlıyor. Hacıoğlu Caddesi’nin ardından Türbe ve Şehit İlhan Aras Caddesi’nde çalışmalarımız devam edecek. Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli şekilde çalışmamızı sürdürüyoruz. İlçemizi cadde cadde, sokak sokak geziyoruz, nerede ne eksik, neler yapabiliriz diye vatandaşlarımız ile görüşüyoruz. İfade ettiğimiz gibi bizim amacımız hizmet etmek, Erenler’e değer katmak. 2’nci üniversitenin rektörlük binasının ve bazı fakültelerinin de içerisinde bulunduğu kampüsü ilçemize kazandırmak için de çalışmalarımızı ve görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:10
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