Hacıbektaş’ta ’Sağlıklı işçiler sağlıklı tarım’ projesi tamamlandı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Covid-19 İle mücadele ve dayanıklılık programı kapsamında desteklenen ve Hacıbektaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Sağlıklı İşçiler Sağlıklı Tarım projesi tamamlanarak açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine Hacıbektaş İlçe Kaymakamı Kübra Kurtoğlu, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol, Hacıbektaş İlçe Jandarma Komutanı Volkan Şentürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yasin Çoban, Hastane Başhekimi Cahit Yusuf Dönmez ile Ahiler Kalkınma Ajansı Uzmanları ve kamu görevlileri katıldı. Gerçekleştirilen projede ilçeye Nisan ayında gelip Ekim ayına kadar 7 ay bölgede çalışan ortalama 500 tarım işçisinin ve ailelerinin temel insani temizlik ihtiyaçlarının sağlanması, salgın hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesi ve yaşam standartlarının arttırılması hedefleniyor. Proje ile 80 adet bölmeden oluşan wc-duş konteynerı ile güneş enerjili su ısıtma sistemleri, temiz su kaynağı kurulumu ve bu sistemlerin ihtiyacının karşılanması adına güneş enerji panelleri kuruldu.

Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen proje 265 bin 795 lira Ahiler Kalkınma Ajansı’nın desteği ile gerçekleştirildi.