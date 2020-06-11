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Hacı Yakışıklı'dan olay 'Türkiye-Yunanistan' karşılaştırması: Türkiye'deki avcı sayısı...

Yeni Akit Gazetesi ve Akit TV Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Türkiye ile askeri çatışmaya hazır olduklarını ileri süren Yunanistan'la ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 18:57:00 -
Hacı Yakışıklı'dan olay 'Türkiye-Yunanistan' karşılaştırması: Türkiye'deki avcı sayısı...

Yeni Akit Gazetesi ve Akit TV Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Türkiye ile askeri çatışmaya hazır olduklarını iddia eden Yunanistan'la ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Yakışıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de kayıtlı aktif AVCI sayısı 275 bin 697!

Yunanistan'da kayıtlı aktif ASKER sayısı 156 bin 600!"

İşte o tweet:

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Yorumlar

VANTAN SEVER

EGER YUNANİSTANLA SAVAŞ OLURSA.BATI TRAKYA VE ADALAR DERHAL ALINMALIDIR.
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