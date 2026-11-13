Hacı Yakışıklı Yalnız Değildir!

SÜLEYMAN AKILLI

Türkiye ne zaman kendi ruh köklerine dönmeye, milli ve manevi değerlerini kuşanmaya çalışsa, karşısında hep aynı köhnemiş zihniyeti bulmaktadır. Yıllardır bu aziz milletin değerleriyle kavgalı olan, fonlanmış medya organları ve batı sevdalısı azınlık, bu kez de vatanını, milletini ve mukaddesatını savunan deneyimli gazeteci Hacı Yakışıklı’yı hedef tahtasına oturtmuştur. Gazeteci Hacı Yakışıklı, tamamen anayasal bir hak olan ifade özgürlüğü sınırları içerisinde, toplumsal hayatta dayatmalara karşı haklı ve cesur bir duruş sergilemiştir. “Belli bir saatte arabadan inip yol kesilmez.

Heykel karşısında saygı duruşu olmaz. Bu cebirdir, dayatmadır” diyerek milletin geniş bir kesiminin vicdanındaki duygulara adeta tercüman olmuştur. Ancak ne hikmetse, konu milli ve manevi değerlere saldırı olduğunda “düşünce özgürlüğü” maskesinin arkasına sığınan malum çevreler, kendi tabuları sorgulandığında ne kadar tahammülsüz, ne kadar faşizan bir refleks içerisinde olduklarını bir kez daha gözler önüne sermişlerdir. Yıllardır bu konularda tek taraflı bir yaklaşım sergileyen ve toplumsal hassasiyetleri göz ardı eden çevreler, kendi fikirleri söz konusu olduğunda demokratik hakları savunurken, karşıt görüşlere karşı tahammülsüz yaklaşmaktadır. Bu durum, basın özgürlüğü ve fikir dünyası açısından çelişkili bir tablo ortaya koymaktadır. Hacı Yakışıklı’ya yönelik eleştiriler, özgür düşünce ortamına ve gazetecilik faaliyetlerine yönelik bir müdahale niteliği taşımaktadır. Buradan açıkça belirtmek gerekir ki, dayatmalara karşı çıkan ve toplumun geniş kesimlerinin düşüncelerini dile getiren kalemlerin susturulmasına izin verilmemelidir. Kendi düşünce kalıplarını topluma dayatmak isteyenlerin karşısında fikir özgürlüğünü savunmaya devam etmek, medyanın ve kamuoyunun önemli bir görevidir. Olaya sığ bir bakış açısıyla bakmayan seküler kesim de bu konuda Hacı Yakışıklı ile hemfikirdir.