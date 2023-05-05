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Medya Hacı Meral'in alkolikleri buna çok üzüldü! 'Artık alkolün tadına bakmak bile hayal olacak'
Medya

Hacı Meral'in alkolikleri buna çok üzüldü! 'Artık alkolün tadına bakmak bile hayal olacak'

Yeniakit Publisher
2023-05-05 23:43:00 - 2023-05-06 00:06:14
Hacı Meral'in alkolikleri buna çok üzüldü! 'Artık alkolün tadına bakmak bile hayal olacak'

Hacı Meral Akşener'in yayın organı Yeniçağ'da, alkollü içeceklere yapılan zam böyle duyuruldu: Artık tadına bile bakmak hayal olacak.

İYİ Parti'nin yayın organı Yeniçağ'da, alkol zammına ilişkin hayrete düşüren ifadeler yer aldı.

Hacı ve çocukluk yıllarından beri namazlarını kaçırmayan Meral Akşener'in yayın organı, alkollü içeceklere yapılan son zammı, "Alkole dev zam! Artık tadına bile bakmak hayal olacak" başlığıyla haberleştirdi.

Haberde alkol kullanan bir kişinin sözlerine yer verilirken, alkolik vatandaşın takdim şekli de hayli ilginçti:

Akşamcılıktan yıllıkçılığa düştüğünü söyleyen bir vatandaş "Bırakın her akşam içmeyi yılda bir sefer bile içecek durumum yok. Tek yumurta 3 TL olur mu ya? Emekliye hükümet senelerdir zam yapmadı. Sadece enflasyon farkını verdi. Ekmek olmuş 6 TL. Elim titreyerek alıyorum. Bayramda gelen torunumun elimi öpmemesi için kaçacak dedik aradım. Çünkü ona harçlık verecek param bile yoktu" diyerek yaşatılanlara isyan etti.
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