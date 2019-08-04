Hacı Bektaş Veli Anadolu Proje Lisesi tartışmalarla açılıyor! Dosteli Vakfı’ndan Alevi Dernekleri'nin iddialarına cevap

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

İstanbul Halkalı’daki Hacı Bektaş Veli Anadolu Proje Lisesi yeni dönemle birlikte eğitim öğretime başlayacak. Alevi Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat, "Aleviler yıllardır zorunlu din derslerinin kaldırılması için eylem yapıyor. Biz eğitimin bilimsel olmasından yanayız." diyerek projeye karşı olduklarını belirtti. Yeniakit.com.tr'ye konuşan projenin yürütücülerinden Dosteli Yardım Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tütek, "Öne sürülen iddialar asılsız. Okulumuzda Alevi Bektaşilik ile ilgili zorunlu değil 4 seçmeli dersimiz olacak. Seçmeli dersler dışındaki müfredatımız tüm Anadolu Liseleri ile birebir aynı." dedi.

Bazı Alevi kurumlarının temsilcileri 2019-2020 eğitim öğretim yılında faaliyete geçecek Hacı Bektaş Veli Proje Lisesi’ne karşı olduklarını belirterek, bilimsel ve laik bir eğitim modeli istediklerini söylediler.

'Alevi Bektaşilik ile ilgili derslerimiz zorunlu değil seçmeli'

Projenin yürütücülerinden Dosteli Yardım Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tütek, yapılan eleştirilere ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuştu. Alevi Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat'ın 'Biz zorunlu din eğitimine karşıyız.' açıklamalarına, 'iddiaları asılsız." diyerek şöyle cevap verdi:

"Alevi Bektaşi derslerinin tamamı seçmeli olacak. 'Alevilik Yol ve Erkanı, Alevilik Bektaşilik Kurumları, Tefekkür ve Gönül, Sosyal Bütünleşme' adlı 4 dersimiz seçmeli olacak. Biz bu derslerin tüm içeriğini Milli Eğitim Bakanlığı'na sunduk. Seçmeli derslerimiz dışında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Anadolu Liseleri'nin tüm müfredatları bizde de olacak."

'Eğitmenlerimizi biz seçeceğiz'

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül'ün, "Bu okulda okutulacak kitapları, öğretmenleri belirlemede yine Milli Eğitim Bakanlığı yetkili olacak, kendi zihniyetleri doğrultusunda atamaları yapacak ve müfredatı o şekilde şekillendirecekler.” ifadelerini de değerlendiren Tütek, şunları söyledi:

"Seçmeli derslerimizin müfredatını; Alevi Bektaşi geleneğinden gelen Profesörler, hocalar, dedeler hazırlayacaklar. Burada Araştırma Enstitüsü adında bir bina yaptık. Alevi Bektaşi geleneğinden gelen hocalarımız bu binada çalışacaklar.

Burası proje okulu olduğu için eğitmenlerimizi biz seçerek Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tayinlerini isteyeceğiz. Yani öğreticilerimizi biz belirleyeceğiz. Mesela okulumuzun müdürünü biz seçerek Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tayinini istedik. Onlar da sağ olsunlar yardımcı oldular."

'Sunni kardeşlerimizin çocuklarını da kabul edeceğiz'

"Sadece Alevi çocuklarına eğitim verecekler. Bu bir ayrıştırmadır." diyen Celal Fırat'ın iddiasına. Proje Anadolu Lisesi'ne Alevi olmayan öğrencilerin de kabul edilebileceğini belirterek karşı çıkan Tütek, şu ifadeleri kullandı:

"Burada Alevi Bektaşi geleneği ile İslam inancı öğretileceği için öğrencilerimizde doğal olarak Alevi olacak ama 'ben de Alevi Bektaşi geleneğini öğrenmek istiyorum.' diyen bir Sunni kardeşimizin çocuğu da kayıt olmak isterse ona da hayır demeyeceğiz. Okulumuza kayıt olmak isteyen öğrencilerimizi mülakata alarak seçeceğiz. Aldıkları puanlarına, sosyal yönlerine, İslam geleneğini benimseyen ve bu konuda gelişmek isteyen öğrencileri seçeceğiz."