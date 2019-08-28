Hacettepe Üniversitesi yüksek lisans başvuru tarihleri 2019 güz dönemi
Hacettepe Üniversitesi yüksek lisans şartları, Hacettepe Üniversitesi yüksek başvuru tarihleri, Hacettepe Üniversitesi yüksek lisans ücretleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne öğrenci alınacak.28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:51
Hacettepe Üniversitesi yüksek lisans şartları, Hacettepe Üniversitesi yüksek başvuru tarihleri, Hacettepe Üniversitesi yüksek lisans ücretleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne öğrenci alınacak.
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesine yürütülen Doktora/Bütünleşik Doktora, Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 2019-2020 Eğitim - Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.
Başvuru Tarihleri: 02-06 Eylül 2019,
Giriş Sınav Tarihleri : 11-13 Eylül 2019 arasında olup, lisansüstü başvurular sadece elektronik ortamda yapılacaktır.
Adaylar; kontenjanlar, yatay geçiş ve başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgiye http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/ web adresinden ulaşabileceklerdir. Posta ile aday kaydı yapılmaz.
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