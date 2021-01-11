Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlara müracaatlar başladı
Hacettepe Üniversitesi, Bilişim ile Eğitim Bilimleri Enstitülerine 2020-2021 Eğitim–Öğretim yılı Bahar Döneminde lisansüstü programlara sınavla Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu öğrencileri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre, adaylar 11 Ocak 2021 ile 05 Şubat 2021 tarihleri arasında; Bilişim Enstitüsüne, (http://www.bilisim.hacettepe.edu.tr/), 11-22 Ocak 2021 tarihleri arasında ise Eğitim Bilimleri Enstitüsüne (http://egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/) başvuruda bulunabilecek.
Posta ile aday kaydının yapılmayacağı belirtilen açıklamada enstitülerin öğrenci kontenjanları, başvuru tarihleri ve koşulları enstitülerin web adreslerinde açıklandığı belirtildi.