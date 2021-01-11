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Eğitim Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlara müracaatlar başladı
Eğitim

Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlara müracaatlar başladı

Hacettepe Üniversitesi, Bilişim ile Eğitim Bilimleri Enstitülerine 2020-2021 Eğitim–Öğretim yılı Bahar Döneminde lisansüstü programlara sınavla Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu öğrencileri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 12:23:00 -
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlara müracaatlar başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre, adaylar 11 Ocak 2021 ile 05 Şubat 2021 tarihleri arasında; Bilişim Enstitüsüne, (http://www.bilisim.hacettepe.edu.tr/), 11-22 Ocak 2021 tarihleri arasında ise Eğitim Bilimleri Enstitüsüne  (http://egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/)  başvuruda bulunabilecek.

Posta ile aday kaydının yapılmayacağı belirtilen açıklamada enstitülerin öğrenci kontenjanları, başvuru tarihleri ve koşulları enstitülerin web adreslerinde açıklandığı belirtildi.

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