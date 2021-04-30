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Ekonomi Hacettepe Üniversitesi hemşire ve sağlık personel alımı ne zaman?
Ekonomi

Hacettepe Üniversitesi hemşire ve sağlık personel alımı ne zaman?

Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli hemşire, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal çalışmacı ve sağlık teknikeri alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruda, en az ön lisans mezunu sözleşmeli çalışmak üzere hemşire ve sağlık personel olacağı bildirildi. Peki, Hacettepe Üniversitesi personel alımı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-30 22:08:00 -
Hacettepe Üniversitesi hemşire ve sağlık personel alımı ne zaman?

Hacettepe Üniversitesi kendi bünyesinde bulunan hastaneye en az ön lisans mezunu ve 2020 KPSS sınav türlerinden puan almış personel alımı yapacağını açıkladı. Yapılan duyuruda, sözleşmeli personel alımının mülakatsız gerçekleştirileceği bildirildi. İşte merak edilen haberin detayları…

Hacettepe Üniversitesi hemşire ve sağlık personel alımı ne zaman?

Hacettepe Üniversitesi personel alım ilanına başvuru yapmak isteyen adayların, 15.05.2021 tarihine kadar, nüfus cüzdanı, diplomalarının arkalı -önlü ve/ veya geçici mezuniyet belgesini, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir) ve erkek adaylar için askerlik belgesini ilgili unvanda varsa talep edilen sertifika, çalışma belgesiyle birlikte http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

 

Hacettepe Üniversitesi personel alım şartları nelerdir?

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para

cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa

bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

4-Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,

5-01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak,

6-657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı

yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

7-Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

8-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin

yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

9-Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir

kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak,

10-Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olup istihdamı yapılacak

tüm adaylar Hastanelerimizin laboratuvarlar dışında da farklı ünite ile birimlerinde sağlık

teknikeri görev unvanıyla oryantasyon ve hizmet içi eğitimleri görev unvanıyla oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerine uygun olarak görevlendirilecektir. Bu pozisyon için çalışma şartlarını kabul etmiş olmak.

 

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