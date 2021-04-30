  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hacettepe Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

Hacettepe Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 65 sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 15:24:00 -
Hacettepe Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların  Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacak.

Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lockheed Martin'den dikkat çeken F-35 satma teklifi
Teknoloji

Lockheed Martin'den dikkat çeken F-35 satma teklifi

ABD'li Lockheed Martin, Finlandiya'ya 'F-18 Hornet' uçaklarının yerini almak üzere F-35 satma teklifinde bulundu.
Vebali senin boynuna Kamalak! FETÖ medyasına demeçler verdi, milli medyaya dava açıyor!
Siyaset

Vebali senin boynuna Kamalak! FETÖ medyasına demeçler verdi, milli medyaya dava açıyor!

Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’na yakınlaşmasına karşı çıkarak “AK Parti’nin vebali büyük” diyen eski SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak, ..
Rusya'dan dikkat çeken
Gündem

Rusya'dan dikkat çeken "Başkan Erdoğan" açıklaması: ABD bundan rahatsız oluyor

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi ileri taşımasından ABD'nin ciddi anlamda rahatsızlık duyduğunu söyledi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay