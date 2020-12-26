Hace nedir? Büyük Selçuklu'da Hace kime denir?
Hace nedir? Büyük Selçuklu'da Hace kime denir? Hace ne anlama gelir? TRT 1 ekranlarının yoğun ilgiyle takip edilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’da sözü geçen Hace ifadesi merak edilenler arasında yer aldı. Melikşah'ın sağ kolu olan Nizamülmülk'e sık sık Hace denilmesi, diziyi izleyen kişilerde merak uyandırdı. Peki, Hace nedir? Büyük Selçuklu'da Hace kime denir? Hace ne anlama gelir?
TRT 1 ekranlarında Selçuklu Devleti'ni konu alan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yakından takip ediliyor. Melikşah'ın sağ kolu olan Nizamülmülk'e sık sık Hace denmesi merak edilenler arasında yer alıyor. Peki Hace kime denmektedir? Hace ne anlama gelir?
Hace kelimesi ne anlama gelir?
Hace ifadesi; Selçuklu Devleti'nin bugünkü karşılığıyla "Başbakanı" olan Nizamülmülk için kullanılır.
Hace ne anlama gelir?
Hace kelimesi, Farsça kökenli bir kelimedir.
Nimazulmülk Büyük Selçuklu Devleti'nin en büyük devlet adamı ve devletin mimarı olarak bilinmektedir.
Hace kelimesinin anlamı ise;
Müderris, hoca, efendi mânâsına ilim sâhibi kimselere verilen Farsça bir unvan olarak tanımlanmıştır.