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Gündem Hacca kaç yaşındakiler gidecek? Bu sene hacca kimler gidecek?
Gündem

Hacca kaç yaşındakiler gidecek? Bu sene hacca kimler gidecek?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı hac ibadeti için son dakika açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl korona salgını nedeniyle hacca yurtdışından hacı adayı kabul edilmemişti. Bu yıl hacca gitmeye niyet eden vatandaşlar, bu sene hac var mı? Kimler hacca gidecek? Hac bu sene de iptal edilecek mi? sorularını sormaktaydı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hacca gidecek olan vatandaşların yaş sınırını açıkladı. Peki bu yıl hacca gideceklerde aranan şartlar neler? Hacca kaç yaşındakiler gidecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-17 10:33:00 -
Hacca kaç yaşındakiler gidecek? Bu sene hacca kimler gidecek?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl Suudi Arabistan’ın mesafeli ve sınırlı hac için ülkelerle istişari görüşmelere başladığını duyurdu. Erbaş, Hac’ca 18-60 yaş arası çift doz aşı olanlar gidebileceğini ifade etti. Bursa’da düzenlediği iftar programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hac ile alakalı gelişmelerin sorulması üzerine kayıtlarda ilk defa 2020 yılında Hac farizasının dışarıdan iştirak olmadan yapıldığına dikkat çekti. Geçen yıl sıra bekleyen amca çocuklarına kur’adan hac yapma imkanı çıktığını anlatan Ali Erbaş, bu yılda 60 yaş sınırı getirilmesi nedeniyle akrabalarının hacca gidemeyeceklerini dile getirdi.

Hacca kaç yaşındakiler gidecek? 

Suudi Arabistan’ın Hac Bakanlığı yetkililerinin, Müslüman ülkeler ile 2021 yılında sınırlı ve mesafeli bir Hac organizasyonu için görüşmelere başladığını ifade eden Ali Erbaş, “İlk belirlenen yaş ve aşı şartları oldu. Buna göre 18 ile 60 yaş arası hacı adaylarımız kabul edilebilecek. Türkiye’nin geçen yıl hac için kur’a ile belirlediği 80 bin (ülke kontenajınımız) vatandaşımız vardı. Ancak salgın hastalık sebebiyle gidemediler. Bu yılda 60 yaş sınırı getirildi. Bu yılda birçok hacı adayımız yaş sınırına takılacak. Ancak bir de 80 bin yerine 5’te biri civarında bir kontenjan ile hac farizası yerine getirileceğinden dolayı, bu sene Türkiye’de katılım eşit şekilde azaltıldığı gibi düşük seviyede mümkün olabilecek” ifadesini kullandı.

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