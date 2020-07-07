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Hacca gitmek istemeyeler kayıt sildirebilir mi?

Son dakika haberi: Suudi Arabistan korona nedeniyle bu yıl yurtdışından hacı kabul etmeyeceğini duyurmuştu. Diyanet bu yıl kurada çıkanların seneye gideceğini açıklamıştı. Peki Hacca gitmek istemeyeler kayıt sildirebilir mi? Hac erteleme nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-07-07 16:29:00 - 2020-07-07 16:30:11
Hacca gitmek istemeyeler kayıt sildirebilir mi?

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek. 2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktar iade edilecek.

 

 

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