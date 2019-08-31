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Hac parası yangında kül oldu

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde iki gün önce çıkan yangında tamamen kül olan evde yaşlı çiftin hac parası olarak iriktirdiği 15 bin TL’nin de yandığı belirtildi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:15
Hac parası yangında kül oldu

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde iki gün önce çıkan yangında tamamen kül olan evde yaşlı çiftin hac parası olarak iriktirdiği 15 bin TL’nin de yandığı belirtildi.


Yaşlı bir çifte ait olan evde elektrik kontağından yangın çıkmış ve yaşlı çiftin evi tamamen kül olmuştu.


Yanan evini göz yasaları içinde izleyen 65 yaşındaki Z. Cihan Gönendi’nin yanan evinde araştırma yapan Jandarma ve itfaiye ekipleri bir bölümde yaklaşık 15 bin TL paranın yangından etkilendiğini tespit etti.


Yanan evin bir odasından çıkan yaklaşık 15 bin TL Türk lirasının bir kısmının yandığını tespit eden Çamlıyayla Jandarması olayla ilgili rapor tuttu.


Yangında evde tutulan paraların yaşlı çifte ait olduğu ve hac parası olarak tutulduğu ifade edildi.


Jandarma yanan paraları tespit ederek ilgili birimlere sevk etti.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:15
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