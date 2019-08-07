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Hac, Müslümanların kardeşlik kongresidir

Mekke’de konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Hac, Müslümanların her yıl iman ve tevhid ekseninde buluştuğu, kardeşlik kongresi ve evrensel bir şuurun yaşanmasıdır. Burada yeryüzünün her yerinden gelen kardeşlerimizle bir ailenin fertleri gibiyiz” derken Sıfır Atık, Sıfır İsraf Projesi ve İslam’da Çevre Ahlakı konularında broşür hazırladıklarını da söyledi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:05
Hac, Müslümanların kardeşlik kongresidir

Hac ibadeti için kutsal topraklara giden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke’de Hac Organizasyonu Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşurken, haccın İslam’ın en kapsamlı ibadeti olduğunu belirtti.

Hacı adaylarının Mekke’de bulunduğu süre boyunca bedevi, cahil ve kabilevi bir toplumdan kısa bir süre içinde nasıl yeryüzünün en erdemli, en adil ve güzel toplumunun inşa edildiğini düşünmesi gerektiğini ifade eden Erbaş, şöyle konuştu: “Bunu anladığımızda bugün devasa krizlerin, bunalımların girdabında kaybolan insanlığın çıkış yolunu da bulmuş olacağız. Zira cahiliye, sadece tarihte bir dönemin adı değil, iflas eden bir çağın, tükenen insanlığın, değerlerini kaybeden bir mantığın, kaybolan insanlığın adıdır. Bu manada hac, insanlığın adeta fabrika ayarlarına dönüş imkanıdır.” 

Hac İrşad için fırsattır

Erbaş, haccın kardeşlik, dayanışma, paylaşma gibi değerlerin ve güzel ahlakın sağlandığı bir ibadet olduğunu belirterek, “Nitekim hac, adeta Müslümanların her yıl iman ve tevhid ekseninde buluştuğu, kardeşlik kongresi ve evrensel bir şuurun yaşanmasıdır. Burada yeryüzünün her yerinden gelen kardeşlerimizle bir ailenin fertleri gibiyiz. Burada daha yakından müşahede ediyoruz ki, dillerin ve renklerin farklılığı Allah’ın ayetlerindendir” dedi.  

Erbaş, haccın hayatın tamamını kuşatan ilkeler ile güzel ahlakı birleştiren bir ibadet olduğunun altını çizerek, “Çevre bize Allah’ın emanetidir. Çevreye kötülük ederek Allah’a hakkıyla kulluk edilemez. ‘Sıfır Atık Sıfır İsraf’ Projesi ve ‘İslam’da Çevre Ahlakı’ isimli 40 sayfalık broşür hazırlayarak dağıttık” diye konuştu.

Fikriye Çam, 105'inde aşkla hacca koştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kutsal topraklara gelen en yaşlı Türk hacı adayı Fikriye Çam ile görüştü. Mersin’den hac görevi için Mekke’ye gelen, nüfus kayıtlarında 1 Temmuz 1922 doğumlu görünen ancak gerçek yaşı 105 olan Fikriye Çam ile buluşan Erbaş, ellerini öpüp dua istedi. Çam ile bir süre sohbet eden Erbaş, “Bu yaşta teyzemizin, annemizin hac farizasını yerine getiriyor olmasından gerçekten çok mutlu oldum. Demek ki aşk olunca uzak diyarlar yakın oluyor, en zor ibadetlerden birisi olan hac ibadetini de yerine getirebiliyor insan. Bunun için aşk gerekiyor. Bu aşkın da annemizde olduğu ortaya çıkıyor. Allah kabul etsin. Cenab-ı Hak herkese nasip etsin inşallah” dedi.

Erdoğan’a teşekkür etti

En yaşlı hacı adayı Fikriye Çam ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua ederek, kutsal topraklara gelmesini Erdoğan’ın sağladığını söyledi. Kâbe’nin kendisi için uzun yılların hayali olduğunu vurgulayan Çam, “Allah başımızdan Erdoğan’ı noksan etmesin, onu çok seviyorum. Allah onu muvaffak etsin” dedi.

Elini öptü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yıl Türkiye’den kutsal topraklara gelen en yaşlı hacı adayı Fikriye Çam ile görüşürken elini öptü, kendisini tebrik etti.

21 Türk hacı adayı vefat etti

Bu yıl kutsal topraklarda ölen Türk hacı adayı sayısı 21’e çıktı. Diyanet Mekke Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Rıdvan Yalçın, Türkiye’den ilk kafilenin kutsal topraklara geldiği 5 Temmuz’dan bu yana 21 hacı adayının hayatını kaybettiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:05
  1. Mersin
  2. Hac ibadeti
  3. kutsal topraklar
  4. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
  5. Mekke
  6. Hac Organizasyonu Bilgilendirme Toplantısı
  7. Hacı adayları
  8. Allah
  9. Türk hacı adayı Fikriye Çam
  10. Recep Tayyip Erdoğan

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