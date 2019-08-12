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"Hac mevsimi boyunca 28 kardeşimiz vefat etti"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl Türkiye'den kutsal topraklara hac farizasını yerine getirmek amacıyla gelen 28 kişinin vefat ettiğini bildirdi

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:25
"Hac mevsimi boyunca 28 kardeşimiz vefat etti"

MEKKE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac mevsimi boyunca kutsal topraklarda Türk kafilelerinden 28 kişinin vefat ettiğini bildirdi.

Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hac mevsimi boyunca 28 kardeşimiz vefat etti" dedi.

Başkan Erbaş, vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:25
  1. HAC2019
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