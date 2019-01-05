Hac maliyeti 15 bin riyalden başlıyor

Buğra Kardan

2 Ocak’ta başlayan Hac kayıtları 11 Ocak Cuma günü sona erecek. Kura sonucu kutsal topraklara gitmeye hak kazanan 80 bin hacı adayının kayıt esnasında otel tercihi yapmaları gerekiyor. Ancak şu aşamada tercihte bulunmak hiç de kolay değil. Zira konum, rahatlık ve konforun belirleyici olduğu otel fiyatları 15 bin riyalden başlıyor, 20 bin riyali aşıyor.

Hacı adayları dikkatli olmalı

Fiyatları arttırmamak için ellerinden gelen yapan seyahat acenteleri, Hac paketlerini titizlikle hazırladı. Bu acentelerden Ekrem Turizm’in yöneticisi Şaban Bilgiç, müşterilerine pek çok seçenek sunduklarını belirterek, “Bütçeleri sarsmamak için önemli adımlar attık. Nihayetinde 15 bin ila 20 bin riyallik paketler ortaya koyduk” dedi.

Hacı adaylarına harcamalarında dikkatli olmalarını öğütleyen Bilgiç, ayrıca “Suudi Arabistan’da da ürün ve hizmet fiyatları yükseldi. Şu sıralar hediyeliklerin yanına yanaşılmıyor. Ama Mekke ve Medine’de satılan hediyeliklerin Çin malı olduğunu ve ülkemizde bulunduğunu unutmamak gerekiyor” uyarısı yaptı.

Ceplerden daha çok para çıkacak

Elçi Tur CEO’su Tahir Başarır da Hac paket fiyatlarında artışa gitmediklerin kaydederek, “Geçen sene talep ettiğimiz bedelin ne altına indik ne de üzerine çıktık. Fakat TL dolar karşısında değer kaybettiği için hacılarımızın cebinden daha çok para çıkacağı bir gerçek” diye konuştu.

Paketlerin yüzde 80-90’ının 15 bin 480 ila 20 bin 680 riyal olduğunun altını çizen Başarır, “Ne var ki 5 yıldızlı otellerde kalmak isteyenler, minimum 25-30 bin riyal gibi meblağlarla karşı karşıya kalabilir” ikazında bulundu.

Aşı ücreti kaldırılsın

Hac, Umre ve Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin de Hac fiyatlarının makul olduğunu dile getirdi. Müşterilerinin giderlerini aşağı çekmek, uçak ve otel fiyatlarını indirmek için önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Şahin, şöyle devam etti:

“Burada devlet de fedakârlık yapmalı. Hacı adaylarından ve umrecilerden menenjit aşısı ücreti almamalı. Şu anda 22,5 dolara tekabül eden ücret maliyetleri arttırıyor. Malum, aşı 5-10 sene süreyle vücudu koruyor. Ama 5 sene içerisinde 5 defa umreye giden müşterilerimiz oluyor. Ve bunlar her gidişlerinde aşı parası ödemek durumunda kalıyorlar. Bu uygulamanın rafa kaldırılmasının vakti geldi, geçiyor bile.”

Umre fiyatı 2 bin 500 riyal

Hac kurasında adı çıkmayanlar, umre turlarına yöneliyor. En düşük tur ücretini 2 bin 500 riyal olarak açıklayan Emin Travel Genel Müdürü Murat Ergüven, Müslümanların mutlaka ve mutlaka umre yapmaları, kutsal toprakları görmeleri gerektiğini vurguladı. Ergüven, daha önce Mekke ve Medine’ye gidenlere ise Kudüs’ü ziyaret etmelerini önerdi.