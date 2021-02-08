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İSLAM Hac kuraları ne zaman 2021 | Hac başvuruları başladı mı?
İSLAM

Hac kuraları ne zaman 2021 | Hac başvuruları başladı mı?

2021 hac başvuru tarihi | Milyonlarca kişi hac başvurularının başlayıp başlamadığını konu hakkında Diyanet'in bir açıklama yapıp yapmadığını araştırıyor. Peki, 2021 hac başvuruları ne zaman? 2021 hac kuraları | 2021 hac kurası çekilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 01:07:00 -
Hac kuraları ne zaman 2021 | Hac başvuruları başladı mı?

Hac kurası çekilecek mi 2021 | Hac vazifesini yerine getirmek isteyenler 2021 hac başvurularının durumunu araştırıyor. Peki, hac başvurusu alınacak mı? 2021 yılında hac yapılacak mı? Türkiye’den hacca gidilecek mi 2021

Hac kuraları ne zaman 2021 | Hac başvuruları başladı mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında Suudi Arabistan hac vazifesi için ülke dışından misafir kabul etmedi. 2020 yılı hac kurasında ismi çıkanların hakları ise 2021 yılına ertelendi. 202 yılı için yeni bir kura olup olmayacağı ise henüz açıklanmadı. Salgının seyri ve Türkiye’den hac için kafile kabul edilip edilmeyeceği süreci belirleyecektir. Bilindiği gibi Suudi Arabistan 1 Kasım’da bazı ülkeler için umre ziyaretlerini açtı. Ancak söz konusu listede Türkiye yer almadı. Konu hakkında gelişmeler yaşandıkça haberlerimizde yer alacak.

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