Hac kesin kayıt ücretleri PTT’den yatırılabilecek

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde, hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adayları, hac kesin kayıt tahsilat işlemlerini PTT işyerlerinden gerçekleştirebilecek. Hac kesin kayıt ücretleri iki taksitte tahsil edilecek. İlk taksit ödemesi 11 Ocak 2019, ikinci taksit ödemesi ise 22 Şubat 2019 tarihine kadar yapılabilecek. Hacı adayları, ilk taksit döneminde dilerlerse hac kesin kayıt ücretinin tamamını yatırabilecek.