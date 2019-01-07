0553 313 94 23

Hac kesin kayıt ücretleri PTT’den yatırılabilecek

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adayları, hac kesin kayıt tahsilat işlemlerini PTT işyerlerinden gerçekleştirebilecek.

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:49
Hac kesin kayıt ücretleri PTT’den yatırılabilecek

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde, hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adayları, hac kesin kayıt tahsilat işlemlerini PTT işyerlerinden gerçekleştirebilecek. Hac kesin kayıt ücretleri iki taksitte tahsil edilecek. İlk taksit ödemesi 11 Ocak 2019, ikinci taksit ödemesi ise 22 Şubat 2019 tarihine kadar yapılabilecek. Hacı adayları, ilk taksit döneminde dilerlerse hac kesin kayıt ücretinin tamamını yatırabilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 10:49
  1. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.)
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
  3. hac ibadeti
  4. hac kesin kayıt tahsilat işlemleri
  5. PTT
  6. Hac kesin kayıt ücretleri
  7. Hacı adayları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kalbinin sesiyle piyano tuşlarına dokunuyor
    1. Kalbinin sesiyle piyano tuşlarına..
    2. Samsun açıklarında gemi battı
    3. ABD'den Afganistan'a hava saldırısı
    4. Merkez bankalarının enflasyonla..
    5. TCMB'den repo ihalesi
    6. Lise öğrencileri girişimciliği..
    7. 31 milyar dolarlık ihracat 13...
    8. Binali Yıldırım: "İstanbul'un..
    9. "Başarıya çok açım"
    10. "ABD, Türkiye'ye özel harita dayatacak"
    11. Yıldırım: "Bu seçimlerin bir genel..
    12. 500 kişiye istihdam sağlayıp..
    13. Sivil toplum kuruluşlarına 6,4 milyon..
    14. Binali Yıldırım: "31 Mart seçimleriyle..
    15. Geçen yıl en ucuz bilet 34,99 liraya..
    16. Yıldırım: "İstanbul'u dinleyeceğiz,..
    17. Goldman Sachs petrol fiyatı tahminini..
    18. Binali Yıldırım: "31 Mart seçimlerinde..
    19. Samsun'da gemi battı!
    20. BES’te bir ileri bir geri
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti