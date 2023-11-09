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Aktüel Hac kayıtları 24 Kasım tarihinde sona erecek
Aktüel

Hac kayıtları 24 Kasım tarihinde sona erecek

Yeniakit Publisher
2023-11-09 12:14:00 -
Hac kayıtları 24 Kasım tarihinde sona erecek

6 Kasım tarihinde başlayan hac kayıtları 24 Kasım tarihinde sona erecek.

6 Kasım tarihinde başlayan hac kayıtları 24 Kasım tarihinde sona erecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 yılı haccı için 2 Kasım tarihinde çekilen kuralarının ardından kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarının 6 Kasım tarihinde başlayan hac kayıtları 24 Kasım tarihinde sona erecek.

Kura sonuçları e-Devlet üzerinden kontrol edebilecek. Kayıtlar e-Devlet üzerinden yapılacağı için kayıt yaptırmak isteyen hacı adaylarının e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekiyor.

Vatandaşlar ayrıca gerekli bilgiyi müftülüklerden öğrenebilecek. (İLKHA)
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